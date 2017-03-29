Solar Security проанализировала уровень защищенности мобильных мессенджеров

Компания Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, представила исследование защищенности мобильных приложений для мгновенного обмена сообщениями. Как рассказали CNews в Solar Security, для участия в исследовании были выбраны международные популярные бесплатные мобильные приложения для мгновенного обмена сообщениями — Facebook Messenger, QQ International, Signal, Skype, Slack, Telegram, Viber, WeChat и WhatsApp.

Каждое приложение рассматривалось в двух реализациях — для мобильных операционных систем iOS и Android. Проверка безопасности осуществлялась автоматически, с помощью российского решения Solar inCode, которое использует методы статического, динамического и интерактивного анализа кода.

По данным компании, реализации приложений для платформы Android оказались более защищенными по сравнению с реализациями под iOS. Среди проанализированных Android-мессенджеров в тройку наиболее защищенных вошли Signal, Facebook Messenger и Slack. При этом Signal показал высокий результат. Отсутствие серьезных уязвимостей позволяет говорить о том, что приложение достаточно безопасно как в части защиты данных пользователей, так и в устойчивости к атакам с помощью троянов или известных эксплойтов. Хорошее качество кода продемонстрировали Facebook Messenger и Slack.

Лидерами среди iOS-приложений для мгновенного обмена сообщениями стали Facebook Messenger, Viber и Skype. Четвертое место с небольшим отставанием занял Signal. Больше всего уязвимостей обнаружено в мессенджерах QQ International и WeChat, которые представляются наименее защищенными вне зависимости от платформы, указали в Solar Security.

Исследование также показало, что все проанализированные приложения содержат уязвимости, которые можно разделить на две группы по возможному способу эксплуатации: уязвимости, повышающие риски компрометации информации, хранимой на устройстве — логинов, паролей, переписки и т.д. (как правило, уязвимости такого типа могут быть проэксплуатированы при помощи вредоносного программного обеспечения); уязвимости, позволяющие проводить атаку Man-in-the-Middle («человек посередине»), в результате которой злоумышленник может получить доступ ко всем данным, пересылаемым через мессенджер (данная атака может быть успешно реализована, например, при использовании общественного Wi-Fi).

При подготовке исследования декомпиляция и деобфускация приложений не производилась. Статический анализ осуществлялся в отношении бинарного кода.

«Исследования защищенности мессенджеров проводятся достаточно часто, но все они оценивают мобильные приложения исключительно с точки зрения безопасности передачи пользовательских данных. Мы подошли к вопросу более комплексно — представленное исследование рассматривает всю совокупность угроз — от перехвата данных пользователей до уязвимости приложений к различным типам атак и известным эксплойтам, — рассказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании Solar Security. — Результаты автоматического анализа показывают, что большинство мессенджеров содержит те или иные уязвимости. Не все они одинаково легко эксплуатируются, однако мессенджеры, которые позиционируются, в первую очередь, как защищенные, не должны небрежно относиться к любым потенциальным угрозам».