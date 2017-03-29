Philips анонсировала свой новый 4G-смартфон Xenium X588

Модельный ряд смартфонов Philips пополнился новой моделью — Philips Xenium X588. Как сообщили CNews в компании Philips, новинка сочетает энергосберегающую технологию для долгого времени работы без подзарядки, 5-дюймовый яркий IPS-дисплей с FHD-разрешением (1280х720 точек) и практичный набор характеристик и приложений.

Philips Xenium X588 работает на базе 8-ядерного процессора MT6750 Octa-Core (4 ядра ARM Cortex-A53 1,5 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53 1,0 ГГц) и ОС Android 6.0 Marshmallow, оснащен 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти (можно расширить за счет карт памяти microSD объемом до 128 ГБ), сканером отпечатков пальцев и двумя камерами — 13-Мп основной с фазовым автофокусом и со вспышкой и 5-Мп фронтальной. Габариты устройства составляют 71,9x144,2x9,3 мм, а вес — 178 г.

Литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч позволяет устройству работать до 56 часов в сети GSM в режиме разговора и до 20 часов без подзарядки в режиме веб-серфинга даже при использовании сетей 4G LTE для скоростного интернета, указали в компании.



Philips Xenium X588

В целом смартфон поддерживает работу в сетях 2G (GSM Band 2/3/5/8), 3G (WCDMA Band 1/2/5/8), 4G (FDD LTE Band 1/3/5/7/8/20; TDD LTE Band 38/40) и до двух SIM — имеются два слота стандарта Nano SIM+Nano SIM/microSD card. Устройство также оснащено интерфейсами Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, IR, FM, Micro-USB 2.0 (USB Type-C) и поддержкой ГЛОНАСС/GPS/A-GPS. Кроме того, благодаря встроенному инфракрасному порту Philips Xenium X588 может использоваться и как пульт дистанционного управления.

Смартфон Philips Xenium X588 поддерживает технологию SoftBlue. «Исследования показали, что, как и УФ-лучи, голубой свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Светодиодная технология SoftBlue использует интеллектуальные адаптивные алгоритмы для уменьшения длины волны вредного синего света, не влияя на цвет изображения на дисплее, — пояснили в Philips. — Данной технологии присвоены сертификаты международных испытательных организаций — лаборатории SGS и компании TUV Rheinland, подтверждающие сокращение излучения синего света и снижение негативного влияния на зрение».

Смартфон Philips Xenium X588 поступит в продажу в апреле 2017 г. по рекомендованной розничной цене 15 490 руб.