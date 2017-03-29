«Иннопром» представил площадку Sfactory для продвижения технологий в производство

Оператор Международной промышленной выставки «Иннопром» объявил о запуске нового интернет-ресурса Sfactory (sfactory.tech). Как рассказали CNews в компании, проект ориентирован, в первую очередь, на руководителей компаний, принимающих решения по внедрению новых технологий в производство либо инвестированию в развитие этого направления. Здесь они могут найти кейсы поставщиков, конкретные технологии и как их интегрировать в производство. Кроме того, ресурс будет интересен тем, кто хочет понять, что включает в себя понятие «умное производство», какие новые возможности для бизнеса оно несет.

«На Sfactory мы собрали самые показательные кейсы внедрения технологий умного производства на протяжении всех стадий жизненного цикла продукта, - отметила руководитель проекта Надежда Линнас. Мы на конкретных примерах хотим продемонстрировать экономическую выгоду от внедрения технологий умного производства. Об «Индустрии 4.0» говорят все, не всегда понимая суть самого явления, и его последствия. Мы хотим, чтобы промышленность на конкретных примерах увидела, что умное производство - это не маркетинговая уловка и не дело далекого будущего, а вполне сегодняшний феномен».

Партнерами нового проекта стали лидеры в сфере умных технологий для бизнеса: SAP, PTC, Siemens, Kaspersky Lab и некоторые другие. На этапе формирования контента они предоставили свои лучшие кейсы на мировом рынке.

Разработчики ожидают, что на площадку придут и другие игроки рынка, а проект будет постоянно пополняться новыми кейсами.

Также Sfactory связан с тематическими сессиями по теме «Умное производство» ИННОПРОМ-2016, а в перспективе разработчики выложат на этот ресурс новые ссылки на трансляции с сессий «Иннопром-2017» с участием российских игроков, профильных российских ассоциаций и государственных институтов.

Сейчас Sfactory содержит около десяти ярких примеров, которые дают возможность увидеть, как технологии связаны одна с другой. Один из них - это описание системы прогнозной аналитики, внедренной компанией Trenitalia (итальянские железные дороги). Технология обрабатывает в реальном времени огромные объемы операционных данных, поступающих от датчиков и интеллектуальных устройств, таким образом, позволяя при необходимости корректировать планы по техобслуживанию и избежать незапланированных простоев. Система также помогает сократить расходы на техобслуживание на 8-10%.

Другой пример– это бизнес-кейс производителя легендарных мотоциклов Harley Davidson. Компания сократила производственный цикл с 21 дня до 6 часов: каждые 89 секунд с конвейера сходит мотоцикл, полностью кастомизированный под своего будущего владельца.