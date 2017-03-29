Ingram Micro займется дистрибуцией принтеров Citizen Systems

Компания Citizen Systems, поставщик промышленных решений для печати, объявила о заключении партнерского соглашения с мировым дистрибутором ИТ-продуктов — компанией Ingram Micro. Новое партнерское соглашение, которое уже вступило в силу, позволяет Citizen укрепить свою дистрибуторскую сеть и дает возможность компании поставлять принтеры на новые сегменты рынка. В свою очередь, Ingram Micro, благодаря соглашению с новым партнером, расширяет свой портфель предложений, предоставляя клиентам широкий выбор решений для печати, сообщили CNews в Citizen Systems.

Так, согласно соглашению между компаниями, Ingram Micro будет отвечать за дистрибуцию полного спектра чековых, мобильных и этикеточных принтеров Citizen. Ingram Micro является универсальным дистрибутором как традиционных ИТ-продуктов, так и продуктов для автоматической идентификации и автоматизации расчетно-кассовых операций, что дает возможность реселлерам покупать все в одном месте и получать расширенный спектр услуг от одного дистрибутора.

Имея 37 лет опыта работы и обширную партнерскую сеть в регионе EMEA, Ingram Micro доказала, что обладает всеми возможностями и опытом, который поможет Citizen достичь ее целевых рынков, подчеркнули в компании. В течение последних лет, в связи со взрывным развитием технологий и их доступностью широкому кругу пользователей, граница между специализированными реселлерами в области Auto-ID и POS и поставщиками традиционных ИТ-продуктов стирается, что значительно усложняет выход на новый комбинированный рынок. В настоящий момент, благодаря союзу с Ingram Micro, Citizen получила возможность доступа к соответствующему дистрибуторскому каналу, чтобы поставлять свои продукты на целевые рынки, одновременно гарантируя клиентам услуги должного качества от Ingram Micro.

«Citizen Systems стремится к расширению своих глобальных продаж, сервисов и цепочки поставок, чтобы отвечать текущим и долгосрочным потребностям ключевых рынков. Наше новое партнерство с Ingram Micro будет играть важную роль в достижении этих целей, — убежден Марк Мур, управляющий директор Citizen Systems Europe. — Ingram Micro дает нам широкий доступ к ключевым рынкам региона EMEA и позволяет расширить наше присутствие в регионе, особенно в Центральной и Восточной Европе, что важно для продолжения нашего роста. Мы нацелены на расширение нашей партнерской сети главным образом за счет большего числа реселлеров, специализирующихся в области Auto ID и POS, но, помимо этого, стремимся к сотрудничеству и с традиционными ИТ-компаниями, которые начали работать на рынках Auto ID и POS».

Комментируя перспективы нового партнерства, Марк Читэм, директор по DC/POS компании Ingram Micro в регионе EMEA, заявил: «Благодаря широкому диапазону решений для печати Citizen мы получили ценное дополнение к нашему портфелю продуктов. Мы верим, что наша опытная команда специалистов в области AIDC и POS, работающая в количестве 170 человек по всему региону EMEA, может помочь Citizen увеличить продажи на новых рынках, обеспечив нашим партнерам доступ к принтерам данного бренда».