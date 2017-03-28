«Связной» начал продажи новых товарных категорий

«Связной» объявил о расширении ассортимента и начале продаж новых товарных категорий в интернет-магазине компании. Как рассказали CNews в компании, ассортимент «Связного» пополнился более чем 1000 новых товарных позиций. Теперь компания предлагает не только персональную электронику, но и мелкую бытовую технику, компьютерные комплектующие, периферию, товары для дома, и расходные материалы к ним. На svyaznoy.ru доступны кофемашины, микроволновые печи, блендеры, соковыжималки и многое другое. Полный список товаров и доступных брендов можно найти в разделах «Товары для дома» и «Ноутбуки и компьютеры».

По итогам тестового периода, который закончился в марте, компания приняла решение сохранить новые позиции в ассортименте svyaznoy.ru. «Связной» рассчитывает, что расширение предложения позволит ритейлеру дополнительно нарастить продажи в онлайн-канале на 7%-10% по итогам 2017 года. В компании прогнозируют, что к концу года доля новых товарных категорий в обороте интернет-магазина достигнет 10%.

Для покупателей компьютерных комплектующих и товаров для дома доступны все омниканальные сервисы ритейлера. Клиенты могут заказать понравившийся товар на svyaznoy.ru, через мобильное приложение, call-центр, в розничной сети компании, обратившись к консультантам, воспользоваться электронными каталогами в оффлайновых магазинах «Связного». Новые позиции ассортимента доступны только на svyaznoy.ru и при заказе через электронные каталоги, расположенные в салонах ритейлера. Физически бытовая техника, товары для дома и компьютерные комплектующие не будут представлены на витринах в сети «Связного».

Возможность заказа новинок реализована во всех регионах присутствия ритейлера. Покупатели могут забрать заказ самостоятельно в более чем 2700 салонах «Связного» в Москве и регионах, в пунктах самовывоза интернет-магазина, а также воспользоваться услугой курьерской доставки в 32 городах, в которых открыты интернет-центры ритейлера: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону и других.

«Связной» является одним из лидеров по продажам персональной электроники в сегменте e-commerce. Мы считаем, что действующая омниканальная модель, а также наши опыт и экспертиза, позволят добиться успехов в продажах новых для ритейлера позиций ассортимента, ­– отметила начальник управления интернет-продвижения «Связного» Нелли Мухитдинова – Появление новых товарных категорий в «Связном» позволит компании привлечь новую аудиторию, предложить клиентам еще более широкий выбор товаров и дополнительно нарастить продажи».