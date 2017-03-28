Составлен рейтинг крупнейших госзакупок продуктов и услуг Oracle в России за 2016 год

Аналитический центр TAdviser провёл исследование закупок лицензий и услуг технической поддержки ПО Oracle российскими государственными ведомствами и компаниями с государственным участием. По результатам исследования был подготовлен ранкинг 50-ти крупнейших закупок 2016 г., сообщили CNews в TAdviser.

Общий объем 50 крупнейших госзакупок Oracle (исходя из цен по итогам тендеров) в 2016 г. составил порядка 4,3 млрд рублей, что примерно на 26% больше аналогичного результата 2015 г. При этом в 2015 г. общее снижение цен по итогам 50 тендеров рейтинга составляло около 3,3%, в 2016 г. этот показатель составил лишь 2,5%.

«Если сравнивать текущие результаты с итогами 2014 г., то можно заметить, что среднее снижение тогда было на уровне 4%, а суммарная стоимость итоговых заявок 50 крупнейших госзакупок составляла почти 4,6 млрд рублей», — отметили в TAdviser.

Крупнейшим заказчиком Oracle в 2016 г. стал «Ростелеком». Эта компания организовала закупку решений и услуг по сопровождению ПО на 1,8 млрд рублей. В тройку крупнейших потребителей Oracle по итогам 2016 г. также вошли Сбербанк и «Транснефть». Банк приобрел продукты и услуги Oracle более чем на 630 млн рублей, «Транснефть» и её дочерние общества — примерно на 355 млн рублей.

Наибольший интерес у участников вызвал тендер банка «Российский капитал» на поставку лицензий и услуг техподдержки общей стоимостью 53,9 млн рублей. В нем приняли участие 6 компаний, а итоговое снижение стоимости контракта превысило 9%.

Максимальный процент снижения начальной стоимости контракта зафиксирован в тендере Центра управления проектом «Восточная Сибирь — Тихий Океан». Здесь стоимость закупки упала на 36,4% — с 9,9 до 6,3 млн рублей.

Чаще других в закупках из топ-50 участвовали компании Softline («Софтлайн Трейд» и «Софтлайн Проекты») и «РДТех» — 16 и 11 раз соответственно. Наибольшее число побед (6 побед) одержала компания «Форс». Максимальное количество поражений — у Softline (11 проигрышей).

В топ-50 закупок вошел только один тендер государственного ведомства — Министерства финансов РФ. Остальные тендеры относятся к госкомпаниям.

Методика составления топ-50

В рейтинг включены крупнейшие закупки лицензий и/или услуг технической поддержки ПО Oracle, объявленные в 2016 г. и размещенные на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Проекты развития систем на базе ПО Oracle не рассматривались. Анализировались начальные цены договоров, а также цены по итогам тендеров. В столбце «Цена по итогам тендера» указана цена, предложенная победителем аукциона, либо цена по итогам преддоговорных переговоров. В случае, если эти суммы не раскрываются, в таблице указана стоимость контракта, заключенного с победителем. Цена контракта может отличаться от цены, предложенной победителем аукциона.