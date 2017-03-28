Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» состоится 13 апреля

13 апреля 2017 года в Москве в комплексе «Измайлово Альфа» состоится ежегодное специализированное мероприятие, посвященное вопросам применения технологий QNX и КПДА в системах ответственного назначения и ключевым трендам развития мировых технологий реального времени.

Cеминар организован компаниями «СВД Встраиваемые Системы» и «СВД Софтвер». В рамках мероприятия ведущие специалисты СВД выступят с докладами и мастер-классами по развитию и практическому использованию технологий QNX и КПДА.

Традиционно посетителям семинара продемонстрируют свои перспективные проекты ведущие отечественные разработчики аппаратного обеспечения, такие как МЦСТ, ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, НПЦ «ЭЛВИС», «Байкал Электроникс», «РТСофт», «НПФ «Доломант» и другие предприятия.

В выставочной зоне на стендах компании «СВД Встраиваемые Системы» будут представлены новейшие программные и программно-аппаратные платформы, в том числе вычислительный комплекс Эльбрус 401-PC под управлением ЗОСРВ «Нейтрино-Э» КПДА.10965-01 - сертифицированной защищенной 64-разрядной ОСРВ для микропроцессоров архитектуры "Эльбрус"; отечественная ЭВМ ПК-ВМ8 ЮКСУ.466216.001 на базе микропроцессора 1890ВМ8Я (КОМДИВ64) разработки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; отладочные модули Салют-ЭЛ24Д1 (на базе СнК 1892ВМ14Я) и NVCom-02TEM-3U (на базе СнК 1892ВМ10Я) разработки АО НПЦ «ЭЛВИС» под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; отладочный модуль на базе отечественного микропроцессора Байкал-Т1 разработки АО «Байкал Электроникс» под управлением ЗОСРВ «Нейтрино»; отечественная система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Фокус», функционирующая на аппаратных платформах Intel x86 и Эльбрус; масштабируемая мультидисплейная система визуализации на базе ЗОСРВ «Нейтрино».

К участию в семинаре приглашаются программисты-разработчики, руководители проектов, специалисты в области верификации, внедрения и сопровождения встраиваемых систем и систем реального времени.

Участие в семинаре бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте www.kpda.ru. Программа семинара и регистрация доступны на страничке семинара.