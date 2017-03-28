Россия: почти половина промышленных компьютеров подверглась кибератакам во второй половине 2016 года

В среднем каждый пятый компьютер на промышленном предприятии в России ежемесячно подвергался кибератакам во второй половине 2016 г., сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». При этом общее число атакованных машин с июля по декабрь постоянно увеличивалось. Всего же за этот период с вредоносным ПО в России столкнулось 42% компьютеров, так или иначе относящихся к технологической сети предприятий. Такие данные были получены по результатам работы ICS CERT «Лаборатории Касперского» — центра реагирования на компьютерные инциденты на индустриальных и критически важных объектах.

ICS CERT «Лаборатории Касперского» также выяснил, что в четверти случаев (28%) киберугрозы на российские промышленные компьютеры попадали из интернета. Кроме того, на 6% этих машин вредоносное ПО было обнаружено при подключении съемных носителей информации.

В общей сложности эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в системах промышленной автоматизации 75 уязвимостей, 58 из которых максимально критичны для безопасности предприятий. Также ICS CERT «Лаборатории Касперского» нашел в технологических сетях порядка 20 тыс. модификаций вредоносного ПО. Вместе с тем, аналитики отмечают, что попытки заражения индустриальных компьютеров сегодня нередко носят случайный характер: скорее всего, злоумышленники атаковали корпоративную сеть предприятия, но из-за того, что она не отделена от технологической сети, зловреды попали и туда. Именно поэтому все те угрозы и категории программ, которые представляют опасность для компаний по всему миру, актуальны и для промышленных компаний, в том числе программы-вымогатели, банковские трояны, шпионское ПО.



% атакованных промышленных компьютеров, июль-декабрь 2016 года

Однако этот факт вовсе не означает, что злоумышленники не интересуются индустриальными сетями. Так, из всех целевых атак, обнаруженных «Лабораторией Касперского» в 2016 г., каждая четвертая была направлена в том числе и на предприятия, указали в компании.

«По нашим данным, атаки на компании различных секторов промышленности все чаще становятся целенаправленными. И задача защиты от них на порядок сложнее, чем от случайных заражений. В свою очередь, стабильный рост процента атакуемых промышленных компьютеров, который мы наблюдали на протяжении всей второй половины 2016 года, свидетельствует об актуальности проблемы кибербезопасности индустриальных систем. Это серьезный вызов для всего сообщества разработчиков промышленных систем автоматизации, владельцев и операторов этих систем и производителей защитных решений», — пояснил Евгений Гончаров, руководитель ICS CERT «Лаборатории Касперского».