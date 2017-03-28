Postgres Professional и «Национальный центр поддержки и разработки» будут совместно продвигать защищенное ПО

Postgres Professional и «Национальный центр поддержки и разработки» заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную разработку защищенного программного обеспечения и продвижение его на российском рынке. Как рассказали CNews в компании, сертифицированная по требованиям ФСТЭК России СУБД Postgres Pro сможет использоваться под управлением сертифицированной операционной системы МСВСфера Сервер. Таким образом, заказчики из числа государственных структур и коммерческих предприятий получат комплексное защищенное программное решение для информационных систем, предназначенных для обработки конфиденциальной информации и нуждающихся в аттестации по требованиям безопасности информации.

Сертифицированная операционная система МСВСфера Сервер представляет собой высокопроизводительную ОС на основе ядра Linux, предназначенную для организации многоцелевых серверов на базе 64-разрядных аппаратных платформ Intel/AMD и включающую множество интегрированных серверных служб и приложений.

Защищенная система управления базами данных Postgres Pro создана компанией Postgres Professional на основе СУБД PostgreSQL с открытым кодом. Команда разработчиков Postgres Professional значительно расширила возможности системы в части встроенных средств защиты. СУБД Postgres Pro включена в реестр российского программного обеспечения, а сертифицированная ФСТЭК версия позволяет применять ее для защиты информации, не составляющей государственную тайну, и персональных данных в информационных и автоматизированных системах управления.

В результате сотрудничества Postgres Professional с НЦПР перечень из шести совместимых с защищенной версией СУБД операционных систем пополнился еще одной. Однако сотрудничество компаний не ограничивается взаимной поддержкой выпускаемых программных продуктов и предусматривает широкий диапазон задач, включая совместную реализацию интеграционных проектов, обучение специалистов, разработку перспективных типовых программных решений.

«Налаживание сотрудничества с Postgres Professional является для нас очередным важным шагом в совместной с партнерами деятельности по разработке и продвижении на российском рынке широкого спектра сертифицированных системных программных продуктов с учетом требований заказчиков и действующего законодательства в области защиты информации», - отметил генеральный директор НЦПР Владимир Рябчиков.

«Операционные системы наряду с СУБД составляют базис технологической независимости России в части программного обеспечения. Мы уверены, что объединение усилий российских разработчиков защищенного ПО с открытым кодом позволит создать надежную платформу для обеспечения безопасности информационных систем как в государственном секторе, так и бизнесе, что отвечает долгосрочным интересам нашей страны», - отметил генеральный директор компании Postgres Professional Олег Бартунов.