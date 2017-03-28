Panasonic начала продажи малой IP-АТС KX-HTS824

Компания Panasonic Россия объявила о начале официальных продаж малой IP-АТС Panasonic KX-HTS824. Сочетание доступной цены и широкого встроенного функционала сделает этот продукт оптимальным решением для малого бизнеса, сообщили CNews в Panasonic.

Благодаря встроенной IP- и аналоговой ёмкости с возможностью последующего расширения малая IP-АТС Panasonic KX-HTS824 станет оптимальным решением для небольших активно развивающихся компаний. По своей ёмкости новая малая IP-АТС KX полностью заменит аналоговую АТС KX-TEM824. Главное отличие KX-HTS824 в том, что она является полноценным IP-решением с возможностью использования аналоговой телефонии, подчеркнули в компании.

В отличие от старших моделей АТС Panasonic в модели KX-HTS824 для подключения SIP-терминалов или SIP-линий не требуются ключи активации функций. Таким образом, SIP-ёмкость можно сразу использовать без дополнительных затрат. Регистрация SIP-терминалов Panasonic KX-HDV может выполняться в полностью автоматическом режиме. Достаточно подключить терминал к IP сети, которой управляет Panasonic KX-HTS824, и терминал автоматически найдет АТС, получит абонентский номер и все сетевые настройки, включая настройки BLF клавиш и т.д.

Начальная ёмкость системы — 8 внешних линий и 24 внутренние линии; предельная ёмкость — до 24 внутренних линий (аналоговых или SIP), до 8 внешних линий (аналоговых или SIP). Малая IP-АТС имеет широкий базовый функционал обработки вызовов, а также возможность организации простой системы мониторинга помещений благодаря работе с терминалами серии KX-NTV.

В новую станцию уже встроена четырехканальная DISA и голосовая почта, интегрированная с e-mail, что упрощает работу. Встроенный маршрутизатор и Wi-Fi точка доступа — еще одна особенность IP-АТС KX-HTS824. Встроенная точка доступа WiFi работает в диапазоне 2,4 ГГц и поддерживает стандарты 802.11 BGN, что позволяет работать по беспроводной сети без существенного ограничения полосы пропускания. Предпродажные испытания IP-АТС Panasonic KX-HTS824 показали, что скорость работы была ограничена только параметрами внешнего подключения к интернету.



IP-АТС Panasonic KX-HTS824

Встроенный маршрутизатор обладает всеми компонентами, присущими этому классу устройств, такими как: таблицы маршрутизации, фильтрация пакетов, функция DHCP, DNS, NAT, функция виртуального сервера и настройка DMZ. Такой арсенал полностью покрывает потребности небольших компаний.

Администрирование IP-АТС Panasonic KX-HTS824 выполняется из любого веб-браузера — как из внутренней, так и из глобальной сети. Для обеспечения безопасности удаленное администрирование осуществляется по протоколу HTTPS.

В целом KX-HTS824 — гибкая система, сочетающая возможности общения по IP и использования аналоговой ёмкости для надежной связи в офисе. Архитектура решения на базе KX-HTS824 позволит сотруднику компании использовать все необходимые сервисы для работы на своем мобильном устройстве из любой точки мира, заключили в Panasonic.