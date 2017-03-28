ОТР и Qiwi построили кредитный конвейер для проекта «Совесть» на платформе Misys FusionBanking Essence

Компания ОТР и группа Qiwi завершили внедрение кредитной фабрики ОTR.LO для выпуска карты беспроцентной рассрочки «Совесть» — нового проекта, работающего на инфраструктуре «Киви Банка». Об этом CNews сообщили в компании ОТР.

Кредитная фабрика OTR.LO дает проекту «Совесть» «умные» инструменты, чтобы управлять процессом принятия решения по выдаче карты. Это первый проект в России и СНГ по внедрению банковского продукта на платформе Misys FusionBanking Essence, заявили в компании. Кредитный конвейер для «Совести» был построен всего за 2,5 месяца.

Система автоматизирует процесс выдачи займов с момента поступления заявки до момента доставки карты клиенту. Фабрика интегрирована с сервисами геолокации и геокодинга. Возможность работы с графическими материалами позволяет просматривать приложенные к заявке скан-копии документов и оперативно верифицировать клиента при доставке карты.

Кредитная фабрика «Совести» поддерживает неограниченное количество каналов продаж. Для каждого канала — сайта, мобильного приложения, системы банковских агентов, колл-центра и сети партнеров — настроен индивидуальный бизнес-процесс проверки, который учитывает стратегию банка по одобрению в данном канале и требования регуляторов. Система автоматизирует все стандартные операции: запросы в бюро кредитных историй и проверку заявителя по внутренним базам, анализ финансового состояния заемщика, подготовку кредитных договоров и формирует всю необходимую отчетность.

Кредитная фабрика интегрирована с системами «Киви Банка»: АБС, процессинговым центром, системой принятия решений и внешними шлюзами. Система предоставляет детальную информацию по каждому заявителю, аккумулирует историю предыдущих обращений в банки и результаты рассмотрения прошлых заявок. Ее задача — собрать как можно больше информации о клиенте и быстро получить решение по его заявке в автоматическом режиме.

Кредитная фабрика выдерживает практически любые нагрузки. Например, сейчас в пиковые моменты конвейер обрабатывает две заявки в секунду. Поскольку проект «Совесть» в течение года будет развернут во всех регионах России, и планируется, что он будет выдавать до 1 миллиона карт в год, в систему уже на старте заложен рост нагрузки по экспоненте — при любых нагрузках она будет работать в штатном режиме и иметь большой запас по масштабируемости и отказоустойчивости, подчеркнули в ОТР.

«Мы с коллегами из ОТР и Misys стартовали в середине августа, а уже 1 ноября в рамках закрытого бета-тестирования были выданы несколько десятков первых карт. Использование платформы Misys FusionBanking Essenсe дало нам доступ к мировым практикам из финансовой сферы. Кроме того, мы искали не просто партнеров с экспертизой — мы искали тех, кто взялся бы реализовать проект качественно в рекордные сроки — за 2,5 месяца. На рынке такое удавалось буквально 1-2 игрокам», — заявил лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс.

«Разработка велась на основе agile-метода, стандарты которого приняты в “Киви Банке”. Компания ОТР поддержала и дополнила основные принципы подхода. Выстроенная релизная политика разработки и внедрения системы позволила сократить время проекта, исключить увеличение сроков и дала возможность быстро корректировать ход разработки и последующие этапы по итогам предыдущих», — рассказал Алексей Газизов, вице-президент компании ОТР.

«Мы были полностью уверены в компетенции партнера, но при этом оказали ему всю необходимую технологическую и организационную поддержку данного проекта. Именно эффективное трехстороннее взаимодействие “Киви Банка”, ОТР и Misys стало залогом успешного завершения такого комплексного проекта в столь сжатые сроки», — подчеркнул Михаил Анучин, региональный менеджер компании Misys.

Компания ОТР осуществляет вендорскую поддержку системы в рамках контракта, заключенного на 10 лет.