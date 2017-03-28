Общая выручка Red Hat за 2017 финансовый год выросла на 17%

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал 2017 финансового года, который закончился для нее 28 февраля 2017 г. Общий размер квартальной выручки составил $629 млн, что на 16% больше, чем в прошлом году в постоянных ценах. Квартальная выручка от подписок на ПО составила $560 млн, что превышает показатели пошлого года на 17% как в абсолютных цифрах, так и в постоянных ценах. Доля доходов от подписок в квартальной выручке составила 89%, сообщили CNews в Red Hat.

Общая выручка за 2017 финансовый год составила $2,4 млрд, что превышает показатели прошлого года на 17% в постоянных ценах. Годовая выручка от подписок на ПО составила $2,1 млрд, что превышает показатели пошлого года на 18% как в абсолютных цифрах, так и в постоянных ценах. Доля доходов от подписок в выручке за финансовый год составила 89%.

«По итогам года мы добились выдающихся результатов. Доходы Red Hat растут на протяжении 60 кварталов подряд, кроме того, в этом году мы преодолели рубеж в $2 млрд по таким показателям, как выручка от подписок на ПО и общие доходы будущих периодов», — заявил Джим Уайтхерст (Jim Whitehurst), президент и генеральный директор Red Hat.

«Рост числа крупных контрактов позволяет нам уверенно говорить о финансовой стабильности Red Hat. В 2017 финансовом году количество контрактов на сумму от $1 млн выросло более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Мы также заключили рекордное количество сделок размером более $20 млн, включая крупнейшую в нашей истории сделку на сумму около $100 млн, закрытую в четвертом квартале, — подвел итоги Эрик Шандер (Eric Shander), исполняющий обязанности финансового директора Red Hat. — В результате наш портфель будущих заказов достиг рекордной отметки в $2,7 млрд, что на 28% больше, чем в прошлом году. Это позволяет говорить о том, что в 2018 финансовому году выручка Red Hat вырастет на 13-14%, операционная рентабельность по ОПБУ достигнет 15,2%, не по ОПБУ — 23,6%».

Квартальная выручка от подписок на инфраструктурные продукты составила $435 млн, что на 11% выше, чем в прошлом году (12% в постоянных ценах). Выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и новыми технологиями, составила $125 млн, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года как в абсолютных цифрах, так и в постоянных ценах.

Годовая выручка от подписок на инфраструктурные продукты составила $1,7 млрд, что на 15% выше, чем в прошлом году (14% в постоянных ценах). Годовая выручка от подписок на продукты, связанные с разработкой приложений и новыми технологиями, составила $439 млн, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года как в абсолютных цифрах, так и в постоянных ценах.

Операционная прибыль Red Hat по ОПБУ за квартал составила $94 млн, что на 31% выше показателей прошлого года. С учетом компенсаций по ценным бумагам, амортизации нематериальных активов и транзакционных издержек, связанных с объединением компаний, операционная прибыль не по ОПБУ за четвертый квартал составила $153 млн, что на 23% выше показателей прошлого года. По итогам отчетного квартала операционная рентабельность по ОПБУ составила 15,0%, не по ОПБУ — 24,3%.

Годовая операционная прибыль по ОПБУ составила $332, что на 15% выше показателей прошлого года. В свою очередь, операционная прибыль не по ОПБУ за год составила $556 млн, что на 15% выше показателей прошлого года. Годовая операционная рентабельность по ОПБУ составила 13,8%, не по ОПБУ — 23,1%.

Чистая квартальная прибыль компании по ОПБУ составила $66 млн, или $0,36 на акцию, против $53 млн и $0,29 на акцию за аналогичный период прошлого года. В четвертом квартале 2017 финансового года чистая прибыль по ОПБУ дополнительно увеличилась на $1 млн за счет досрочно принятых в первом квартале 2017 г. поправок в стандарты бухгалтерского учета от сентября 2016 г. (ASU 2016-09).

Квартальная чистая прибыль не по ОПБУ составила $110 млн, или $0,61 на акцию, по сравнению с $97 млн и $0,52 на акцию за аналогичный период прошлого года. При расчете показателей не по ОПБУ средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении подсчитывается без учета дробления акций в результате конвертируемых займов, поскольку, как ожидается, компания хеджирует любые потенциальные дробления такого рода, пояснили в Red Hat.

Годовая чистая прибыль по ОПБУ составила $254 млн, или $1,39 на акцию, против $199 млн, или $1,07 на акцию, за прошлый год. Соответственно, годовая чистая прибыль не по ОПБУ составила $414 млн, или $2,27 на акцию, против $355 и $1,91 на акцию за прошлый год.

Объем операционных денежных средств в четвертом квартале составил $318 млн, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Годовая операционная прибыль составила $784 млн. Общий объем денежных средств, а также их эквивалентов и инвестиций по состоянию на 28 февраля 2017 г. равнялся $2,1 млрд после обратного выкупа примерно 1,9 млн обыкновенных акций на сумму около $139 млн в четвертом квартале. Остаток лимита средств на обратный выкуп по состоянию на 28 февраля 2017 г. составил $636 млн.

Размер портфеля заказов в 2017 финансовом году составил $2,7 млрд, на 28% больше, чем в прошлом году. Портфель заказов — это стоимость не подлежащих отмене подписок и соглашений о предоставлении услуг, оплата которых будет произведена в будущем по уже выставленным счетам и по счетам, которые будут выставлены позже и не отражены в финансовых отчетах компании, пояснили в Red Hat. На конец финансового года доходы будущих периодов составили $2,1 млрд, что на 20% выше показателей прошлого года. Негативный эффект от изменения курсов обмена валют в годовом исчислении составил $1 млн. В постоянных ценах прирост совокупного баланса доходов будущих периодов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил бы 20%.

По состоянию на 28 февраля 2017 г. та часть портфеля заказов, счета на оплату которой будут выставлены позже и не отражены в финансовых отчетах компании, превышала $650 млн (в 2016 финансовом году этот показатель составлял $410 млн). По состоянию на 28 февраля 2017 г. та часть портфеля заказов, счета на оплату которой будут выставлены в 2018 финансовом году, превышала $330 млн (по состоянию на 29 февраля 2016 г. этот показатель составлял 275 млн).