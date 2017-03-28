«Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков

«Борлас» объявила о создании системы учета и планирования финансовых потоков для российского представительства компании «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin). Как рассказали CNews в компании, используя собственные разработки, консультанты «Борласа» расширили возможности ERP-системы ритейлера и повысили эффективность использования денежных средств компании. За счёт внедрения новых автоматизированных функций улучшена финансовая дисциплина и уменьшена трудоёмкость обработки растущего потока транзакций.

Leroy Merlin – международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В России работает 60 магазинов в 29 городах России. В качестве основы информационной системы для управления бизнесом компания использует комплекс приложений Oracle E-Business Suite, однако российские требования и условия вызвали необходимость усовершенствовать систему для лучшего контроля финансовых потоков и одновременно упрощения работы финансовых специалистов компании.

Для этих целей в «Леруа Мерлен» внедрен набор решений на базе системы казначейского управления денежными средствами (Borlas Cash Management). Программное решение разработано специалистами компании «Борлас» и используется с финансовыми модулями Oracle E-Business Suite, расширяя их возможности и адаптируя к российским требованиям в области управления финансами.

«Мы выбрали «Борлас» прежде всего потому, что компания обладает большим опытом работы с бизнес-приложениями Oracle в мультинациональных компаниях, а в её портфеле есть готовые решения для финансового блока. Они уже успели хорошо зарекомендовать себя, в том числе в компаниях из сферы розничной торговли. Мы получили результаты от проекта в запланированные сроки», – отметила директор по финансовому контролю и казначейству «Леруа Мерлен Россия» Татьяна Селивёрстова.

В «Леруа Мерлен» решения «Борласа» автоматизируют такие задачи как формирование платежного календаря на год в разрезе банков и банковских дней на основании годового бюджета движения денежных средств из Oracle Hyperion и других источников; планирование денежных потоков на ежедневной и ежемесячной основе; online-контроль бюджета движения денежных средств; электронное согласование заявок на оплату и формирование оперативного платёжного календаря; загрузка данных из системы клиент-банк и контроль фактического денежного потока по банкам и видам потоков; сверка остатков по счетам и формирования синтеза денежных потоков; контроль сделок хеджирования; ведение базы данных кредитных линий, кредитов и депозитов; расчёт начисленных процентов по кредитам и займам; регистрация аккредитивов, гарантий и контроль лимитов по документарным операциям.