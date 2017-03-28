Dr.Web представила обновление Security Space 11.1.0 для Android

«Доктор Веб» сообщила о выпуске обновления Dr.Web Security Space для Android до версии 11.1.0. Как рассказали CNews в компании, в обновленном продукте добавлена поддержка ОС Android версий 7.0 и 7.1, улучшен интерфейс, реализованы новые возможности для удобства пользователей и повышения уровня защиты, а также внесены исправления выявленных ошибок.

Новые возможности Dr.Web Security Space для Android включают:

продукт поддерживает браузеры Opera mini, Яндекс.Браузер, Adblock Browser, Dolphin Browser, Спутник и UME браузер;

для сокращения времени активации лицензии добавлена возможность активации непосредственно из zip-архива в письме о покупке лицензии;

у пользователей появилась возможность приобрести коммерческую лицензию из приложения еще до истечения демолицензии;

существенно улучшен интерфейс окон сканирования;

при работе Антивора на устройствах с двумя SIM-картами теперь обе можно указать в качестве доверенных;

усилена защита Антивора на устройствах под управлением Android 6.0 и выше;

добавлена возможность отправки на анализ odex- и so-файлов через интерфейс Выборочного сканирования;

реализовано выборочное сканирование директорий /sbin и /data при открытом root-доступе;

в Аудиторе безопасности для устройств под управлением Android версии 4.4 и выше убрана категория «Приложения с наивысшим приоритетом обработки SMS»;

добавлена система сбора и записи дополнительной информации для локализации возникающих проблем;

URL-фильтр теперь может ограничивать доступ по категории «Онлайн-игры».

В продукт также внесен ряд изменений и улучшений при работе в режиме централизованной защиты; исправлены ошибки в работе Брандмауэра; устранены ошибки в арабской локализации приложения; ликвидирована проблема сканирования на устройствах под управлением Android 4.0 с открытым root-доступом.

Обновленный продукт доступен на Google play (Dr.Web Security Space для Android, Dr.Web Security Space для Android. Life License) и на сайте «Доктор Веб».

Для пользователей обновление пройдет автоматически. Если же автоматические обновления на устройстве отключены, необходимо зайти на Google play, выбрать в списке приложений Dr.Web Security Space или Dr.Web Security Space Life License и нажать на кнопку «Обновить».

Для обновления через сайт «Доктор Веб» нужно скачать новый дистрибутив. Если в настройках включена опция «Новая версия приложения», при обновлении вирусных баз пользователь получит уведомление о доступной новой версии, которую можно будет загрузить прямо из этого диалога.