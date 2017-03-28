AppsFlyer представила инструмент «Сводка» для мгновенного маркетингового анализа

AppsFlyer представила «Сводку» – инструмент маркетингового анализа, позволяющий маркетологам оперативно собирать комплексные отчеты по заданным параметрам, на основе больших данных. Ранее подобные задачи решались с помощью сводных таблиц Excel, а подготовка отчетов занимала очень много времени и требовала участия нескольких маркетологов, аналитиков и специалистов по данным.

Разрабатывая новый аналитический инструмент, специалисты AppsFlyer стремились создать простое, интуитивно понятное решение, работающее на основе больших данных и позволяющее составлять маркетинговые отчеты любой сложности в режиме реального времени. Инструмент работает с любыми типами данных: показы, клики, установки, многоуровневая конверсия, отдельными события в приложении, доход, ROI, удаленные инсталлы, их средний коэффициент и т.д. Сводка позволяет группировать и сортировать данные по любому критерию, сравнивать показатели разных кампаний и источников трафика/установок, что существенно облегчает глубокий анализ первичных данных.

Приоритетными функциями нового решения стали скорость обработки и визуализации данных, а также удобный интерфейс (drag-and-drop), позволяющий существенно сэкономить время и ресурсы, необходимые для подготовки комплексной маркетинговой аналитики (большинство мобильных разработчиков, маркетологов и аналитиков все еще используют Excel, как основной аналитический инструмент для работы с большими данными офлайн).

«Сводка позволяет оптимизировать кампании, проводимые через рекламные сети, на 10% быстрее, и на 15% эффективней при составлении ежедневной отчетности и визуализации данных» – сказал Джеймс Пенг, руководитель отдела мобильной и социальной аквизиции Match Group. «Сводка станет незаменимым инструментом для индустрии и позволит переключить внимание с кропотливого сбора и обработки данных на качественные инсайты, которые мы получаем при анализе первичных данных».

Сводка позволяет проводить ряд аналитических исследований в реальном времени, в том числе анализ стоимости привлечения с собственными бенчмаркамии ROI, отсортированными по источникам трафика, географическим рынкам и отдельным приложениям; глубокий анализ кампании с кастомными воронками и фильтрами, чтобы получить комплексную аналитику по каждой рекламной кампании; инсайты пользовательской активности и удержания.