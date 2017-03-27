УПД станет еще более универсальным

Советник управления администрирования налога на прибыль ФНС России Ольга Лапина сообщила о реформировании первичных бухгалтерских документов, с которыми участникам рынка факторинга до 1 июля 2017 г. предстоит расстаться (счет-фактура) в пользу новых форматов (универсальный передаточный документ, или УПД). В настоящий момент продолжается работа над оптимизацией УПД, сообщили CNews в провайдере электронного документооборота E-Com.

Расширенный формат этого документа, в том числе с учетом полей, необходимых для факторинга, ожидается во второй половине 2018 г. Также представитель ФНС России озвучила планы о введении электронного акта приемки/расхождений (подобие ТОРГ-2), создания типовых договоров в XML-формате и перевода в электронный вид документооборота, связанного с госзакупками.

По мнению представителей E-Com, «необходимость внедрения указанных документов действительно назрела. Торговые сети, которые изначально считаются драйверами электронного документооборота, давно поняли преимущества безбумажной работы, и стараются совместно с провайдерами ЭДО перевести наибольшее количество финансовых и торговых операций в онлайн-режим. К слову сказать, электронный формат ТОРГ-2 уже не является новинкой на рынке, бизнес осваивает его уже более года».

Например, торговая сеть «СПАР Миддл Волга» реализовала указанный документ в формате корректировочного акта о приеме товара, который отправляется в ответ на ТОРГ-1. Техническую разработку и внедрение документа компания выполнила совместно с провайдером E-Com, который и отвечал за стандартизацию и масштабирование проекта.