TP-Link представила новый Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления Archer T9UH

Компания TP-Link, международный производитель сетевого оборудования для дома, малого и среднего бизнеса, представила на российском рынке Archer T9UH — двухдиапазонный Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления. Этот компактный и стильный адаптер позволит ноутбуку или ПК воспользоваться всеми возможностями двухдиапазонного Wi-Fi стандарта AC1900, раздаваемого современными моделями роутеров, сообщили CNews в TP-Link.

Технология AC обеспечит в 3 раза более быстрое соединение по сравнению со стандартом N. Archer T9UH подключается на одном из двух диапазонов — канал 5 ГГц подойдёт для онлайн-игр и потокового HD-видео, а канал 2,4 ГГц — для работы в интернете и для видеоконференций. Адаптер обеспечивает скорость подключения до 600 Мбит/с на 2,4 ГГц или до 1300 Мбит/с на 5 ГГц. Благодаря 4 антеннам высокого усиления Archer T9UH создаёт стабильное Wi-Fi-подключение по всему дому, даже если маршрутизатор установлен на другом этаже.

USB-адаптер поддерживает технологию Beamforming, позволяющую создавать более мощное и быстрое соединение с Beamforming-маршрутизаторами на больших расстояниях.

В то же время, Archer T9UH оснащён портом USB 3.0, скорость которого в 10 раз быстрее версии USB 2.0. Адаптер укомплектован стильной подставкой с разъёмом USB 3.0 и метровым USB-кабелем, который позволит разместить Archer T9UH на рабочем столе. При необходимости адаптер может быть легко подключён к компьютеру напрямую. Защита Wi-Fi соединения настраивается элементарно — нажатием на кнопку WPS, встроенную в корпус устройства.



Archer T9UH

Адаптер функционирует с абсолютным большинством ОС: среди них — Linux, OS X версий 10.7-10.10 и Windows XP/7/8/8.1/10. «Это делает Archer T9UH правильным решением для владельца практически любой модели ПК или ноутбука», — подчеркнули в TP-Link.

Среди других ключевых характеристик адаптера Archer T9UH: высокая скорость Wi-Fi — стандарт 802.11ac обеспечивает скорость до 1900 Мбит/с; обратная совместимость — поддержка стандартов 802.11 a/b/g/n.