«Связь-Банк» внедрил в контактном центре систему управления знаниями KMS Lighthouse. Об этом CNews сообщили в компании DIS Group.

КMS Lighthouse — это система управления знаниями в организациях и контактных центрах. Решение представляет собой платформу управления знаниями и гибко интегрируется с традиционными CRM-системами и другими приложениями для центров поддержки бизнеса.

В основе системы управления базами знаний KMS Lighthouse (Knowledge Management System Lighthouse) лежит принцип «2-3-4», то есть нужная информация предоставляется в течение 2-3 секунд, при этом требуется не более 3-4 щелчков мышкой. Решение позволяет осуществлять поддержку различных контакт-центров, размеры которых могут варьироваться от десяти до нескольких тысяч сотрудников в одну смену, а также контактных центров аутсорсинговых компаний, рассказали в DIS Group.

Внедрение KMS Lighthouse дало возможность «Связь-Банку» повысить производительность труда сотрудников контактного центра. Выбор системы управления знаниями KMS Lighthouse позволили банку использовать единую базу знаний не только в контакт-центре, но и в дополнительных офисах и филиалах.

По отзыву заказчика, KMS Lighthouse решает задачу по оптимизации работы служб поддержки клиентов и сокращению производственных расходов. Система содержит механизм поиска, выборки и сортировки информации, инструменты управления контентом, редактирования и распределения информации.