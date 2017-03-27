«РТ-Информ» оснастил концерн «Созвездие» серверным оборудованием

«РТ-Информ» (центр компетенции по ИТ и ИБ госкорпорации «Ростех») поставил серверное оборудование для оснащения ЦОД концерна «Созвездие». Конкурс, по результатам которого «РТ-Информ» был признан победителем, состоялся в конце прошлого года. Согласно условиям договора, концерн оснастили комплектом СХД, серверами и коммутаторами, сообщили CNews в «РТ-Информ».

В «Созвездие» входят 19 предприятий, расположенных по всей России. Благодаря полученному инженерному оборудованию, предприятие централизовало вычислительную инфраструктуру всех имеющихся подразделений в одну систему, разместив их на базе нового ЦОДа.

«С момента создания компании одной из главных задач было и остается повышение эффективности инвестиций, вложенных организациями “Ростеха” в развитие инфраструктуры, — отметил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — “РТ-Информ” как единый центр компетенции при осуществлении торгово-закупочной деятельности “Ростеха” предлагает предприятиям госкорпорации выгодные условия на продукцию, произведенную в том числе в контуре госкорпорации. По проекту “РТ-Информ” поставил в концерн оборудование необходимых мощностей в соответствии с потребностями организации. Оборудование для “Созвездия” было изготовлено с учетом климатических условий России и показателей качества отечественных электросетей».

Концерн «Созвездие» занимается разработкой и производством высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники, отвечающей потребностям Вооруженных Сил и других специальных формирований, современных систем и средств, а также гражданской и телекоммуникационной продукции на основе последних научно-технических достижений и инновационных технологий, программного обеспечения к ним; систем охранной сигнализации, радиочастотной идентификации, автономной навигации и энергоэффективных технологий на основе солнечной энергии.