«Ростелеком» оснастил дома Зеленодольска «умными» приборами учета тепла

«Ростелеком» объявил о вводе ряда изменений в систему теплоснабжения в Зеленодольске (Республика Татарстан) с помощью технологического решения от «Ростелекома», направленного на энергосбережение. Как рассказали CNews в компании, по заказу Зеленодольского предприятия тепловых сетей (Зеленодольское ПТС) компания оснастила коллективными (общедомовыми) приборами учета отопления и горячего водоснабжения 86 жилых домов. Каждое устройство автоматически через интернет передает данные в управляющую компанию для оперативного контроля и возможности производить начисления за потребленные услуги без выезда на место.

По оценке администрации города, установка «умных» приборов экономит жителям города за время отопительного сезона в среднем 40 рублей с квадратного метра жилой площади за счет контроля подачи тепла. Так, в квартире площадью 56 кв. метров (средняя площадь квартиры в России) экономия составит более 2,2 тыс. рублей в год.

«Установка «умных» приборов учета проводится в рамках выполнения государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан». Мы обязательно будем продвигать дальше подобные социально значимые проекты, которые призваны помочь жителям Зеленодольска не переплачивать за коммунальные услуги», - отметил глава Зеленодольского муниципального района, мэр города Александр Тыгин.

Включение телекоммуникационной составляющей в отраслевые проекты в сферах ЖКХ – одно из приоритетных направлений развития компании «Ростелеком». Помимо традиционных услуг связи, «Ростелеком» реализует комплексные интеллектуальные системы, которые обеспечивают дистанционное управление сервисами, позволяют автоматизировать процессы и повысить их эффективность.

«Зеленодольский проект – это одна из первых наглядных реализаций элементов индустриального интернета от «Ростелекома» в Татарстане. Мы сейчас становимся свидетелями повсеместной трансформации бизнес-процессов во всех ведущих индустриях, когда каждая машина, каждый прибор подключается к интернету. Кто вовремя не начнет использовать это в своих интересах, тот может остаться за бортом. Будущее — за индустриальным интернетом», - отметил директор филиала «Ростелеком» в Республике Татарстан Диас Сафин.