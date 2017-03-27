Платформа t.HIP компании «Техносерв» включена в Единый реестр отечественного ПО

«Техносерв» объявил о включении собственной платформы Helios Integrated Platform (t.HIP) в Единый реестр российского ПО. Как рассказали CNews в компании, заявление о подписании соответствующего указа Министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым было опубликовано 16 марта 2017 г.

Платформа t.HIP - это информационная система, которая легла в основу создаваемого интегратором аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», призванного обеспечить комплекс мер по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан, а также координацию реагирования муниципальных и экстренных оперативных служб в случае наличия угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. t.HIP реализует принцип «единого окна» для приема обращений граждан, в том числе по обращениям к экстренным оперативным службам и обеспечивает информационное взаимодействие между участниками реагирования. Решение включает в свой состав как программные, так и инфраструктурные компоненты.

«Аппаратно-программный комплекс, построенный на базе платформы t.HIP, соответствует единым техническим требованиям, предъявляемым к системе и зафиксированным в «Концепции построения и развития аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации. Решение уже нашло свое применение в семи муниципальных образованиях России в рамках региональных программ по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»», - отметил Сергей Дубовик, директор департамента поддержки продаж компании «Техносерв».

Продукт был признан соответствующим требованиям, установленным пунктом 5 правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, утвержденных постановлением Правительства РФ №1236 от 16 ноября 2015 г. «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также на основании решения Экспертного совета по российскому ПО при Минкомсвязи России от 31 января 2017 г.

Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российского ПО, подтверждения его происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания мер государственной поддержки российским разработчикам ПО. На сегодняшний день реестр российского ПО содержит 3146 программных продуктов.