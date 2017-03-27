ITERBI завершила SAM-проект в сети магазинов «Дом-Лаверна»

Независимая российская консалтинговая компания ITERBI сообщила о завершении проекта Microsoft SAM Services в компании «Дом-Лаверна». Как рассказали CNews в ITERBI, специалисты компании изучили имеющиеся программные активы, лицензионные права и процессы управления, чтобы оптимизировать расходы на ИТ-инфраструктуру.

Сегодня в сеть «Дом-Лаверна» входит более 7 магазинов-салонов. Компания предлагает покупателям не только широкий спектр товаров премиум-класса, но и услуги по дизайну, например, компьютерное моделирование будущего интерьера. Сотрудники торговой сети постоянно используют продукты Microsoft, поэтому в компании встала задача проанализировать соотношение установленного и приобретенного ПО. В рамках проекта по инвентаризации ИТ-инфраструктуры консультанты ITERBI собрали данные всех программных активов и проверили их использование и лицензионные права.

«Проект по оценке управления лицензиями всегда зависит от потребностей и целей организации. Для оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру в сети магазинов “Дом-Лаверна” мы подробно описали обязательства и возможности, связанные с текущим состоянием программного обеспечения. Такой подход позволяет нашим клиентам выбрать наиболее выгодный вариант лицензирования в соответствии с бизнес-планом компании», — рассказал Антон Витвицкий, руководитель направления SAM в компании ITERBI.

Для оценочного исследования использовалась технология оценки «зрелости» системы управления программными активами — модель оптимизации SAM (Microsoft SAM Optimization Model, SOM). Имея информацию о текущем уровне системы SAM, специалисты ИТ-отдела «Дом-Лаверна» могут приступить к работе по его повышению путем устранения выявленных недостатков.

«Применение модели оптимизации SAM дало возможность организации постоянно быть в курсе уровня эффективности использования установленного программного обеспечения Microsoft, оценить обоснованность инвестиций в новые ИТ-проекты и держать под контролем сопутствующие расходы. Теперь наша компания готова к осуществлению инвестиций в новые ИТ-проекты и плодотворному развитию организации в целом», — заявил Владимир Галан, руководитель отдела ИТ компании «Дом-Лаверна».