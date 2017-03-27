Fujitsu усиливает защиту заказчиков с помощью решения Identity as a Service

Fujitsu объявила о выпуске в регионе EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка) решения Identity as a Service (IDaaS), сервиса управления идентификационной информацией и доступом, который позволяет компаниям эффективно бороться с атаками хакеров. Как рассказали CNews в компании, созданный на базе комплексных протоколов аутентификации, включая биометрическую, сервис Fujitsu IDaaS гарантирует, что только пользователи, имеющие на это право, могут получить доступ к системам, приложениям, данным и другим цифровым ресурсам.

Развертывание нового решения в регионе EMEIA после проведения успешного пилотного проекта в Финляндии представляет собой очередной шаг на пути реализации проекта компании по внедрению сервисов Managed Security Service в этих странах.

Решение IDaaS компании Fujitsu управляет идентификационными данными в режиме реального времени, используя автоматизированные инструменты на базе облачных технологий. Функции обработки данных идентификаторов пользователей и управления доступом интегрированы в каталоги, системы, облачные сервисы и приложения с помощью стандартных интерфейсов. В результате получилось комплексное решение для управления доступом для гибридных ИТ-сред, которое гарантирует масштабируемость, быстрое развертывание и оперативный вывод на рынок.

Сервисы на основе веб-приложений позволяют управлять, создавать, настраивать и удалять допуски с помощью любого устройства с подключением к сети интернет – эти функции доступны как для локальных, так и для облачных систем. Решение IDaaS компании Fujitsu поддерживает целый ряд методик аутентификации, включая идентификатор пользователя и пароль, вход в учетную запись настольного ПК под управлением ОС Windows, однократную идентификацию пользователя (SSO), аутентификацию CallSign (по телефонному звонку с вводом PIN-кода) и биометрическую аутентификацию. В технологии SSO используется язык разметки деклараций безопасности Security Assertion Markup Language (SAML) и язык федерации веб-сервисов Web Services Federation Language (WS-Federation) для обеспечения безопасности и аутентификации при запуске как локальных, так и облачных приложений.

Решение IDaaS позволяет компаниям установить жесткие требования и политики в отношении информационной безопасности с помощью разрешений, предоставляемых в режиме реального времени, и функций мониторинга использования ресурсов и составления отчетов. Этот сервис без абонентской платы помогает повысить организационную эффективность и продуктивность с помощью автоматизированных и самообслуживаемых систем, что уменьшает объем ручной работы и снижает количество обращений в службу технической поддержки.

Роб Норрис (Rob Norris), руководитель подразделения корпоративной и информационной безопасности компании Fujitsu в регионе EMEIA, сказал: «Пользователи компьютеров вынуждены использовать десятки логинов и паролей. Это создает проблему для сотрудников компаний, которые вынуждены помнить большой объем информации, и для самих компаний, вынужденных обеспечивать оптимальный баланс между безопасностью и удобством использования для сотрудников – недостаточно надежные идентификационные данные создают угрозу нарушения информационной безопасности. Таким образом, управление идентификационными данными и доступом пользователей приобретает все более важное значение как для государственных, так и коммерческих организаций».

Fujitsu IDaaS сохраняет разрешения и идентификационные данные в реальном времени гарантируя, что только аутентифицированные пользователи могут получить доступ к системам и данным. Таким образом, процесс аутентификации выполняется быстро и просто. Новый сервис основан на более чем десятилетнем опыте компании Fujitsu в области разработки и развертывания высокотехнологичных систем и сервисов управления идентификационными данными: начиная онлайн-сервисами аутентификации и оплаты в Финляндии и системами пограничного контроля на основе биометрических данных в Великобритании и заканчивая системой регистрации преступлений для Канадской королевской конной полиции.

В регионе EMEIA линейка IAM-сервисов компании Fujitsu включает следующие услуги: системная интеграция, разработка приложений, развертывание инфраструктуры, управление сервисами и сервисы по техническому обслуживанию. Эти сервисы ежемесячно обрабатывают уже более 4 миллионов входов пользователей в системы.

Сервисы Identity as a Service компании Fujitsu уже доступны в регионе EMEIA. Стоимость различается по сервисам, вариантам поддержки и странам.