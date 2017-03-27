BMW выбрала Garmin в качестве поставщика интеллектуальных модулей для своих автомобилей

Garmin объявила о том, что BMW AG выбрала компанию в качестве эксклюзивного поставщика встраиваемых интеллектуальных модулей для своих автомобилей. Как рассказали CNews в компании, речь о создании инновационного автоматизированного компьютерного оборудования Garmin для будущих моделей BMW. Первым обновлением Garmin стала улучшенная версия навигатора для мотоциклов BMW Motorrad Navigator VI.

Шестое поколение серии навигаторов Garmin представляет собой синтез уже зарекомендовавшего себя функционала от BMW и достижений Garmin в области навигационных технологий. Navigator VI обладает пятидюймовым сенсорных экраном, на котором видна любая информация даже при ярком солнечном свете. В прибор встроен новый GPS- и ГЛОНАСС-локатор, который в буквальном смысле «читает» по спутникам на протяжении всего пути. Устройство совместимо со смартфонами, поддерживает беспроводную связь и может передавать музыку и другие медиа-файлы непосредственно в шлем с опцией Bluetooth.

«Это потрясающий опыт – быть сопричастным эволюции BMW Motorrad Navigator, который был в поле нашего зрения на протяжении многих лет, - отметил Мэтт Мун, директор автомобильного подразделения Garmin. – Внесенные нами изменения призваны улучшить навигационные и информационно-развлекательные опции устройства. Для нас большая честь, что компания BMW доверилась нашим возможностям и возложила надежды на Garmin. Будем счастливы предложить новому партнеру и другие высококвалифицированные решения в информационно-развлекательных технологиях».

Многолетний опыт создания пользовательского интерфейса в автомобильном, авиационном и морском сегментах позволяет Garminзанимать лидерские позиции в инновационных решениях для интегрированного навигационного и другого «умного» транспортного оборудования. Выступая партнером BMW, компания намерена расширить свои производственные мощности и добиться новых технологических высот в разработке автоматизированных компьютерных модулей и консолей.

Офисы Garmin открыты на территории Америки, Европы и Азии. В течение многих лет компания является первопроходцем в сфере новыхGPS систем, беспроводных устройств и приложений для людей, ведущих активный образ жизни. Garmin разрабатывает продукцию в пяти бизнес-сегментах: автомобильном, авиационном, морском, фитнес и туризме.