В России стартовали продажи ультратонкого ноутбука Acer Swift 5

В России начались продажи ультратонкого ноутбука Acer Swift 5. Отличительной чертой Swift 5 является его 14-дюймовый FullHD IPS дисплей, который инженеры Acer смогли разместить в корпусе стандартного 13-дюймового ноутбука. При этом толщина новинки составляет всего 0,57 дюйма (14,58 мм), а вес — 1,36 кг, сообщили CNews в компании Acer.

Тонкие (Diamond cut) грани «палмреста» и сенсорной панели подчеркивают его элегантный вид, а узор на верхней крышке, нанесенный с помощью технологии Acer Nano-Imprint, выделяется на общем фоне. Глянцевый шарнир и матовая крышка создают визуальный контраст, а сочетание soft-touch покрытия и металла обеспечит приятные тактильные ощущения. Ноутбук доступен в жемчужно-белом цвете с золотым обрамлением и в обсидианово-черном с серебряным обрамлением, рассказали в компании.

Ноутбук оснащен процессором Intel Core 7-го поколения, высокоскоростным SSD на 256 ГБ, большим объемом оперативной памяти 8 ГБ и поддержкой новейшей технологии беспроводной связи 2x2 802.11ac MU-MIMO. Кроме того, Acer Swift 5 отличает длительное время работы от аккумулятора ((13 часов), наличие клавиатуры с двухуровневой подсветкой и порта USB 3.1 Type-C.

Новинка обладает встроенным сканером отпечатков пальцев, который размещен в верхнем левом углу тачпада и работает в сочетании с технологией Windows Hello, обеспечивая повышенный уровень безопасности. Сканирование отпечатка пальца для доступа к рабочему столу занимает меньше секунды. Кроме того, сканер может распознавать нескольких пользователей, которым дается разрешение на выполнение определенных действий. Эта функция защитит данные и позволит легко настраивать и администрировать работу нескольких пользователей на одном ноутбуке, отметили в компании.

В России ноутбуки серии Acer Swift 5 можно приобрести по цене от p69 990.