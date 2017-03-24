В России открыт предзаказ на новые QLED-телевизоры Samsung Electronics

Компания Samsung Electronics объявила о старте предварительных заказов на телевизоры линейки QLED ТВ в России. Уже сейчас можно оформить предзаказ на первые четыре модели QLED-телевизоров серий Q7F с плоским экраном и Q8C с изогнутым экраном, а в ближайшее время для предзаказа будут доступны еще 4 модели, в том числе серии Q7C с изогнутым экраном, рассказали CNews в Samsung Electronics. Все модели QLED-телевизоров Samsung будут выпущены с использованием настоящего металла. При покупке QLED-телевизора по предварительному заказу покупатель получит в подарок новую акустическую систему от Samsung. Заявку можно оформить на официальном сайте компании.

Как рассказали в Samsung, QLED-телевизоры разработаны с использованием новейших технологий в ТВ-индустрии. Технология квантовых точек с улучшенной структурой позволила добиться более высокого уровня яркости и богатства цветовой гаммы. В QLED-телевизорах оптимизированы все ключевые характеристики современных ТВ, такие как угол обзора, цветовой объем, яркость и контрастность изображения.

Центральная модель линейки QLED-телевизоров — Q8C с изогнутым экраном — это воплощение элегантного минимализма и современного дизайна. Телевизор будет дополнять интерьер дома благодаря гладкой бесшовной цельнометаллической задней панели и системе скрытых подключений — прозрачному оптическому кабелю, ведущему к модулю One Connect для подключения внешних устройств.

Стартовые модели QLED-телевизоров серий Q7F с плоским экраном и Q7C с изогнутым экраном также обрамлены тончайшей металлической рамкой на металлической подставке, но с бесшовной задней пластиковой панелью. По мнению представителей компании, эти устройства будут хорошо смотреться как на тумбе, так и на новом настенном креплении Samsung вплотную к стене, которое можно приобрести как дополнительный аксессуар. Для самых требовательных ценителей дизайна Samsung также представит новые эксклюзивные ТВ-подставки (конусную поворотную и в форме треноги).

В Samsung также отметили оптимизированные функции Samsung Smart TV. Система Samsung Smart Hub обеспечит интуитивно понятное управление новыми QLED-телевизорами Samsung, а универсальный пульт One Remote Control позволит управлять ТВ голосовыми командами. Новое обновление приложения Smart View, доступное для ОС Android и iOS, позволит не только просматривать контент с мобильного устройства или компьютера на большом экране, но и комфортно управлять приложениями Smart Hub на ТВ непосредственно с мобильного устройства.

Глобальный запуск QLED-телевизоров Samsung нового поколения в Европе состоялся в Париже 14 марта 2017 г. В России предзаказ на них можно оформить на сайте Samsung до 17 апреля 2017 г.