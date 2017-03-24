«Ростелеком» организует сеть платных парковок в Чебоксарах

«Ростелеком» объявил о начале организации сети платных парковок в столице Чувашской Республики. Как рассказали CNews в компании, муниципальный контракт с заказчиком – МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» был подписан на прошлой неделе.

«Ростелеком» организует платные парковочные пространства открытого типа на трех улицах в центре Чебоксар, а также создаст закрытую парковку у железнодорожного вокзала города к июлю 2017 года.

«О перегруженности дорог сегодня можно сказать и без специальных исследований. Особенно актуальна проблема в центре столицы республики, где расширение транспортной сети практически невозможно. «Ростелеком» приступил к реализации социально-значимого проекта по созданию автоматизированных парковок, которые смогут вместить более 330 машин одновременно. Это поможет минимизировать число дорожно-транспортных происшествий из-за хаотичных остановок и стоянок и снизить напряженность автопотока на главных улицах», - отметил директор филиала в Чувашской Республике «Ростелекома» Александр Дудин.

В рамках проекта «Ростелеком» создаст для заказчика возможность оплаты парковочных мест с помощью сервисов банковского и мобильного эквайринга, а также контроль оплаты стоянки с помощью устройств фото-видео фиксации. Кроме того, заказчик получит информационный веб-портал и мобильное приложение парковочного пространства Чебоксар.

Ранее проект по организации системы парковок был реализован «Ростелекомом» в Перми, Владимире, Рязани, Курске, Нижнем Новгороде, Вологде и других городах России.