RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server

Embarcadero Technologies, (подразделение IDERA) объявила о выходе RAD Studio 10.2. Как рассказали CNews в компании, релиз знаменует новый этап, так как включает поддержку Linux и обеспечивает дальнейшее улучшение качества и масштабируемости решения. В RAD 10.2 включен ряд новых возможностей, включая поддержку режима Multi-tenancy работы RAD Server.

Новейший Linux-компилятор Delphi дает возможность пользователям использовать более дешевые Linux–сервера для новых или уже имеющихся серверных Windows-приложений. После добавления Linux разработчики RAD Studio получили возможность кросс-компиляции на все главные платформы — Windows, Linux, macOS, iOS и Android — получая надежность и быстродействие, типичные для скомпилированных нативных приложений.

«Мы не просто предоставляем компилятор для Linux, но вооружаем разработчиков арсеналом привычных runtime-классов и компонент доступа к базам данных, вместе с такой же интегрированной средой разработки, как мы предоставляем для Android, iOS, macOS, и конечно, Windows”, – сказал Марко Канту (Marco Cantu), менеджер по RAD Studio в Embarcadero. - Мы рады помочь пользователям снизить серверные затраты путем простой перекомпиляции имеющихся у них серверных Windows-приложений для Linux, получая быстрые и надежные нативные бинарные модули. Огромный плюс заключается в возможности Windows-среды разработки компилировать, размещать и отлаживать как на Windows, так и Linux-серверах – непосредственно из RAD Studio IDE».

Linux-компилятор дает дополнительные преимущества флагманской мобильной корпоративной платформе приложений Embarcadero RAD Server, базирующейся на REST middle-tier / MEAP.

«Требованием номер один от независимых разработчиков ПО (ISV) было обеспечить поддержку управления множеством установок на едином сервере, – отметила Сарина ДюПон (Sarina DuPont), менеджер по RAD Server в Embarcadero. – Поддержка режима multi-tenancy, в сочетании с гибкостью выбора недорогих Linux-серверов в компании или размещенных в облачных средах, делает RAD Server идеальным выбором для управления быстрым предоставлением корпоративных данных посредством регулируемых API».

Отныне C++Builder предоставляет значительное улучшение производительности скомпилированного из C++ кода и его отладки, а также преимущества поддержки большей рабочей памяти при сборке (linker) приложений. FireDAC (библиотека для высокопроизводительного доступа к базам данных) теперь включает поддержку MariaDB – популярного варианта MySQL, широко применяемого в Linux. Дополнительно, design-time редакторы дают возможность редактирования встроенных в приложение данных, что значительно ускоряет создание начальных версий приложений. FireMonkey (кроссплатформенный GUI-фреймворк), еще больше упрощает кроссплатформенную разработку пользовательского интерфейса (UI) за счет улучшенной с помощью многопоточности работы с изображениями, новых UI стилей для macOS и носимых Android- гаджетов, встроенной поддержки работы со статус-баром в iOS и многого другого.

В RAD Studio 10.2 было значительно улучшено меню VIEW . Теперь пользователи могут просматривать файлы проектов при помощи новых опций меню по правой кнопке мыши на закладках Project Manager и Code Editor, пользоваться преимуществами улучшенной поддержки High DPI и больших по составу групп проектов.

«Релиз RAD Studio 10.2 знаменует не только значительный шаг вперед с поддержкой Linux, но и прыжок вперед к более масштабируемому RAD Server, расширенной поддержке Windows и качеству, которое ожидают разработчики, – сказал Ник Ходжес (Nick Hodges), руководитель менеджеров продуктов в Embarcadero. – Одновременно мы продолжаем лучшую поддержку разработки для Windows 10 и Windows 10 Store на базе нашего фреймворка VCL».