Прибыль ZTE за 2016 год повысилась до 101,2 млрд юаней

ZTE Corporation объявила о повышении годовой выручки в 2016 году до уровня 101,2 млрд. юаней, что стало возможным благодаря росту в сегментах коммуникационных сетей и потребительской электроники.

Согласно обнародованному сегодня ежегодному финансовому отчёту ZTE, прибыль предприятия повысилась до 1,17 млрд юаней. Чистый убыток в размере 2,36 млрд юаней, относимый на счёт владельцев обычных акций котирующейся на бирже компании, включает резервное отчисление в сумме $892 млн, связанное с завершением урегулирования судебного разбирательства в Соединённых Штатах. Без этого отчисления чистая прибыль ZTE составила бы 3,83 млрд юаней, что на 19,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

Выручка в сегменте операторов выросла в 2016 году до 58,9 млрд юаней на фоне активного внедрения мировыми мобильными операторами инновационных сетевых решений ZTE, включая Pre5G, технологий большого видео, сетевой виртуализации и облачные технологии. Получившие международные награды решения Pre5G (Massive MIMO и другие) позволяют операторам ускорять внедрение технологий сетей 5G следующего поколения в существующей сетевой инфраструктуре 4G LTE. Эти решения уже успешно применяются в более чем 40 сетях в 30 странах мира.

Разработки ZTE в области SDN (программно-конфигурируемых сетей) и NFV (виртуализации сетевых функций) внедрены более 180 операторами по всему миру. В 2016 году партнерский список компании пополнился более чем 40 новыми проектами в этом направлении.

Выручка в сегменте потребительской продукции выросла до 33,5 млрд юаней в результате консолидации передовых позиций смартфонов и гаджетов ZTE на рынках США, Европы и Австралии. Демонстрируя стремление к высокому качеству и удовлетворению пользовательских свойств в новых продуктах, ZTE входит в четвёрку ведущих поставщиков смартфонов в США, а в Европе уже поднялась на 5 позицию аналогичного рейтинга. В Австралии ZTE занимает третье место среди всех брендов смартфонов.

В сегменте решений для правительственного и корпоративного сектора ZTE обнародовала доходы за 2016 год на уровне 8,9 млрд юаней.

Делая выраженный акцент на инновациях для сетей нового поколения и развитии информационно-телекоммуникационных технологий, включая 5G, облачные вычисления, большие данные, полупроводники и интернет вещей, компания вышла в лидеры рейтингов международных патентных заявок, опубликованных Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Согласно данным ВОИС, в 2016 году ZTE подала 4123 заявки на получение патентов в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ) - больше, чем любая другая компания.

Компания наращивает своё лидерство в сфере инноваций для сетей 5G, располагая более чем 1 500 соответствующих патентных заявок и развивая стратегическое сотрудничество в области исследований технологий 5G с ведущими операторами мира, включая Deutsche Telekom, Telefonica, SoftBank, China Mobile, KT Group, China Unicom и China Telecom. В ходе Всемирного мобильного конгресса (World Mobile Congress)-2017 ZTE представила новые линейки базовых станций 5G для низких и высоких частот. По прогнозам компании, докоммерческое внедрение сетей 5G начнётся в третьем квартале 2018 года.

В сфере фиксированных сетей ZTE концентрирует свои усилия на проектах создания национальных сетей широкополосного интернет-доступа по всему миру, а также использует возможности в области оптических сетей передачи данных большой ёмкости, открывающиеся в результате роста спроса на мобильное видео и виртуализированные центры данных. В прошлом месяце компания выпустила инновационное решение 5G Flexhaul, интегрирующее оптическую сеть и IP-технологии для нужд базовых backhaul- и fronthaul-сетей. ZTE продолжает лидировать в сфере IP-видео, представляя новые решения «большого видео» для комплексных видеосистем 4K+ и виртуальной реальности.

Компания прилагает все усилия для сохранения ведущих позиций в области разработки решений для интернета вещей, создавая инновационные технологии узкополосного IoT (NB-IoT) и LoRa.