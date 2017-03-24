МТС улучшила связь в восьми удаленных населенных пунктах Камчатки

МТС сообщила о завершении первого этапа программы по улучшению качества связи в малочисленных населенных пунктах Камчатского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта МТС в два раза увеличила емкость и пропускную способность спутниковых каналов связи в восьми населенных пунктах края, где проживают порядка 12 тысяч человек: Эссо, Соболево, Палана, Оссора, Тиличики, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Манилы.

«Перевод сети МТС на волоконно-оптические каналы связи оказал масштабное влияние на улучшения качества телеком-услуг в регионе. Причем, изменения коснулись не только столицы региона - Петропавловск-Камчатского, но и сравнительно небольших населенных пунктов края, где доступ к услугам связи все еще возможен только за счет ограниченных спутниковых каналов. Благодаря доступу к ВОЛС, мы перераспределили спутниковый ресурс на удаленные территории, особое внимание было уделено северным районам. Так, в ближайшее время мы планируем улучшить качество наших сервисов еще в десяти небольших населенных пунктах, таких как: Каменское, Ивашка, Никольское, Крутогоровский, Тымлат, Пахачи, Хаилино, Авганай, Озерновский, Карага», – сказал директор МТС в Камчатском крае Сергей Егошин.

В начале марта 2017 г. МТС перевела телекоммуникационную инфраструктуру Камчатского края на волоконно-оптические линии связи, благодаря чему абоненты региона получили принципиально новые возможности использования сетей для мобильного доступа в интернет, которые ранее были доступны только абонентам на материковой части страны.

В настоящее время сеть МТС доступна для более 90 процентов населения Камчатского края. Мобильным интернетом МТС могут воспользоваться порядка 73 процентов жителей региона, при этом сеть «четвертого поколения» доступна на территории проживания 50 процентов населения.