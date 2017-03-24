«Мегафон» ускорил 4G-интернет в Олекминске

Компания «Мегафон» провела комплекс работ по расширению покрытия и увеличению емкости сети в городе Олекминске республики Саха (Якутия). Запуск новых базовых станций 3G/4G позволил оператору повысить качество и надежность услуг мобильной связи, а также увеличить скорость мобильного интернета, сообщили CNews в «Мегафоне».

Оператор продолжает вести активную работу по развитию и модернизации собственной сети на территории Республики Саха (Якутия). Мероприятия по увеличению емкости сети позволили оператору обеспечить растущие потребности абонентов в городе, население которого превышает 9 тыс. человек. Воспользоваться мобильным интернетом можно как в любимых местах отдыха местных жителей: в городском парке, площади имени Ленина, на набережной, так и находясь в социальных объектах, администрации города, торговых центрах, рассказали в компании.

Запуск новых объектов связи стандартов 3G/4G открыл новые возможности для абонентов оператора. Сейчас олекминчане используют мобильный интернет LTE с пиковой скоростью до 30 Мбит/с в режиме приема. Это позволяет обмениваться большим объемом информации, смотреть онлайн видео в высоком качестве, использовать мобильные сервисы. Интернет стандарта LTE дает такие же возможности, как и привычный проводной интернет. При этом абонент не привязан к стационарному рабочему месту и может выполнять необходимые задачи из любого удобного ему места, подчеркнули в «Мегафоне».

«В 2016 году Олекминск вошел в число городов, где мы развернули сеть 4G+/LTE, расширив покрытие в республике, — рассказал Александр Костерин, директор Якутского регионального отделения компании «Мегафон». — Сегодня нашим абонентам, проживающим здесь, становятся доступны современные услуги связи, наравне с жителями мегаполисов России».

Сегодня высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения 4G+/LTE от «Мегафона» доступен для жителей Якутска, Нерюнгри, Покровска, Мирного, Ленска, Олекминска и Намцев, где проживает около 450 тыс. жителей республики.