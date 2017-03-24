Lenovo представила ноутбуки Legion Y520 и Legion Y720 на российском рынке. Фото, цены

Lenovo объявила о выходе на российский рынок двух производительных ноутбуков Lenovo Legion Y720 и Lenovo Legion Y520, созданных под новым геймерским брендом Legion, представленным на выставке CES 2017. Как рассказали CNews в компании, игровые ноутбуки Lenovo Legion Y720 и Legion Y520 объединяют в себе узнаваемый агрессивный дизайн и высокую производительность. Корпус младшей модели выполнен из фактурного темного пластика с металлическими вставками, придающего ей особенный неповторимый вид, а большая часть корпуса старшей модели выполнена из темного металла с орнаментом. Помимо этого, дизайн Legion Y720 дополнен светящимся логотипом “Y” на крышке.

Оба аппарата оснащены 15,6-дюймовыми IPS-матрицами с физическим разрешением картинки 1920х1080 точек и схожими подсистемами хранения данных: быстрыми твердотельными накопителями PCIe объемом до 512 ГБ и жесткими дисками емкостью до 2 ТБ. Для максимальной производительности в играх Legion Y720 сертифицирован как Oculus-ready, и обладает уже зарекомендовавшей себя производительной видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти и возможностью подключения внешнего адаптера через порт Thunderbolt, а Legion Y520 получил графический адаптер GTX 1050 Ti.

К достоинствам новинок также можно отнести возможность установку 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 в два слота, и использование недавно появившихся процессоров Intel Core седьмого поколения со стандартным напряжением, таких как i5-7300HQ, i7-7700HQ и др. Оба ноутбука идут с адаптером беспроводной связи, поддерживающим стандарт Wi-Fi 802.11ac. За качественное звуковое сопровождение отвечают акустические системы от известного производителя акустики Harman в Legion Y520, и системой 2.1 от JBL c технологией Dolby Atmos в Legion Y720.

Из дополнительных функций можно отметить ресивер для беспроводного геймпада XBOX One в Legion Y720.

Ноутбук Lenovo Legion Y720

Вес младшей модели начинается всего с 2,4 кг, старшей — с 3,2 кг. Благодаря продуманной системе охлаждения, они будут работать с полной отдачей в производительности, не беспокоя пользователя высокими температурами или запредельным шумом вентиляторов. Legion Y520 и Legion Y720 отлично подойдут для всех современных игр с высокими настройками графики.

Бренд Legion был представлен на выставке потребительской электроники CES 2017, проходившей в начале января этого года в Лас-Вегасе. В него входят модели, ориентированные на геймерскую аудиторию, обладающие брутальным дизайном, современными характеристиками и отличным качеством исполнения.

Ноутбук Lenovo Legion Y520

Александр Катаев, генеральный менеджер Lenovo в России, отметил: «Игровые ноутбуки Lenovo Legion Y520 и Lenovo Legion Y720 в полной мере отвечают требованиям поклонников компьютерных игр – в них есть и агрессивный дизайн, и мощное «железо». Они оптимальны по цене, благодаря сбалансированному сочетанию комплектующих, необходимых для современных игр. Мы даем любителям компьютерных игр надежные инструменты, нацеленные на победу в виртуальных битвах, которые не подведут в самый неподходящий момент».

Новинки будут доступны на российском рынке в апреле 2017 года: Lenovo Legion Y520 - по цене от 55 тыс. рублей, Lenovo Legion Y720 - по цене от 65 тыс. рублей.