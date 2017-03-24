Инженер «Сервионики» стал лидером проектной команды Watcher

По результатам прошедших в сообществе OpenStack выборов лидером проектной команды (Project Team Leader) Watcher, одного из ключевых проектов платформы, стал Александр Чадин, инженер департамента программных решений компании «Сервионика» (ГК «Ай-Теко»). Об этом CNews сообщили в «Ай-Теко».

По оценке глобального сообщества OpenStack, проект Watcher достиг версии 1.0, что означает его готовность к коммерческой эксплуатации. Поэтому ключевой задачей отбора кандидата на позицию PTL Watcher было привлечение специалиста именно из коммерческой компании, заинтересованной в развитии данного продукта и имеющей опыт вывода собственных разработок на рынок.

«Сервионика», занимающаяся разработкой собственных облачных сервисов на базе OpenStack, ведет исследовательскую работу по оптимизации вычислительной нагрузки в рамках проекта Watcher с 2015 г. Как отмечается, в рейтинге контрибьюторов релиза Ocata компания стала первой среди российских компаний по количеству строк кода, а непосредственно в рамках Watcher вошла в топ-5 крупнейших контрибьюторов.

Александр Чадин, выбранный глобальным сообществом OpenStack на позицию лидера проектной команды Watcher, также является одним из лидеров среди разработчиков платформы в «личном зачете» по числу предложенных и принятых сообществом изменений в коде. Вклад Александра Чадина в проект Watcher для релиза Ocata составил 8032 строки кода, что позволило ему занять вторую строчку рейтинга ведущих разработчиков проекта. Выборы руководителей проектных команд состоялись в сообществе OpenStack в феврале 2017 г.

Задача проекта Watcher — разработка механизма динамического распределения вычислительной нагрузки на виртуальные машины между физическими серверами с учётом их загруженности и задач администратора. Такой инструмент балансировки нагрузки обеспечивает гибкую и масштабируемую оптимизацию ресурсов в рамках разнородной облачной инфраструктуры, находящейся под управлением OpenStack.