Inoventica дополнит новым контуром защиты IaaS-платформу для «Астон Консалтинг»

Компания Inoventica Services (входит в группу компаний Inoventica) дополнит новым контуром защиты предоставленную ранее защищенную IaaS-платформу для исследовательской компании «Астон Консалтинг». Об этом CNews сообщили в Inoventica.

В рамках реализации очередного этапа проекта с компанией «Астон Консалтинг» Inoventica Services расширит виртуальные мощности, обеспечив полный комплекс организационных и технологических мероприятий по идентификации и аутентификации пользователей и администраторов прикладных приложений, регистрации событий безопасности, антивирусной защите, обнаружению вторжений, обеспечению целостности и доступности системного и прикладного программного обеспечения, защите среды виртуализации.

Указанное защищенное облачное решение предназначено для функционирования информационных систем «Астон Консалтинг», осуществляющих удаленный сбор и анализ медицинских данных клиентов компании через веб-интерфейс.

Онлайн-сервис «Астон Консалтинг» используется для системного ведения баз данных по различным эпидемиологическим и клиническим исследованиям. Отчетные данные по этим исследованиям впоследствии предоставляются в государственные органы здравоохранения всех уровней, отметили в Inoventica.