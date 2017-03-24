«Инград» перейдет на СЭД Docsvision с помощью «Диджитал Дизайн»

Компания «Диджитал Дизайн», российский ИТ-интегратор, выполнит проект по переводу СЭД группы компаний «Инград» на новую программную платформу Docsvision. Планируется, что в системе будут одновременно работать до 200 человек как в головном офисе, так и непосредственно на строительных площадках, сообщили CNews в компании «ДоксВижн».

Инвестиционно-девелоперская компания «Инград» ранее использовала одну из систем на базе Microsoft SharePoint Foundation, автоматизирующую все типовые процессы документооборота. Однако со временем потребовалось расширение её функциональности. Было принято решение перевести СЭД группы на отечественную программную платформу Docsvision.

Обследование действующей системы показало, что для обеспечения полноценной автоматизации внутренних процессов заказчика необходимы существенные доработки. После проведенного анализа ситуации стало очевидно, что для ГК «Инград» будет целесообразнее отказаться от использования текущей системы в пользу Docsvision.

На базе новейшей версии платформы Docsvision 5.4 заказчик намерен автоматизировать целый ряд бизнес-процессов, включая делопроизводство, работу с договорами, поручениями, нормативными документами, а также обеспечение тендерных процедур. Следующим этапом проекта станет миграция накопленных в существующей СЭД документов в Docsvision. Еще одна задача, которую предстоит выполнить специалистам «Диджитал Дизайн» — интеграция Docsvision со смежными информационными системами заказчика: 1С, CRM и ИСУП (информационной системой управления проектами).

«Новая система позволит аналитикам с большей гибкостью управлять процессами согласований и оповещений, формировать маршруты согласования на основе множества условий. Эти возможности уменьшат риск согласования документов без привлечения необходимых экспертов», — отметил Сергей Третьяк, руководитель управления организационного развития ГК «Инград».

«Растущий бизнес компании предъявляет повышенные требования к слаженной работе информационных систем. Благодаря новой системе мы рассчитываем значительно повысить стабильность и надежность системы документооборота», — заявил Анатолий Балабанов, руководитель управления информационных технологий ГК «Инград».

Как рассказал Алексей Павлов, руководитель проектов со стороны «Диджитал Дизайн», особый интерес для подрядчика представляет задача по построению маршрутов согласования документов. «В группе компаний “Инград” эти маршруты динамические, с множеством зависимостей, что непременно должно учитываться системой. Кроме того, мы нечасто сталкиваемся с переносом исторических данных из системы, которая сейчас установлена у заказчика, в Docsvision, так что проект обещает быть интересным», — добавил он.