Dassault Systèmes предоставила DS Automobiles технологии виртуальной реальности для автосалонов

Dassault Systèmes, разработчик платформы 3DEXPERIENCE, объявила о том, что DS Automobiles, премиум-бренд автомобильного концерна PSA Group, использует отраслевое решение Virtual Garage для обеспечения старта продаж своего нового кроссовера DS 7 Crossback, представленного на 87 международном автосалоне в Женеве. С помощью этого решения DS Automobiles трансформирует работу своих автосалонов и сделать процесс покупки автомобилей более живым и динамичным за счёт использования технологий виртуальной реальности и создания эффекта погружения DS Virtual Vision при продаже всех своих автомобилей.

При покупке автомобиля большинству покупателей достаточно посетить дилерский центр лишь один раз или в крайнем случае дважды. Виртуальные технологии помогают автопроизводителям сделать этот визит в автосалон действительно решающим как для потребителя, так и для автодилера. DS Automobiles использует виртуальные приложения и виртуальную реальность для создания визуального и впечатляющего покупательского опыта, благодаря которому образуется эмоциональная связь с брендом. С помощью этих технологий покупатель может виртуально ознакомиться не только с новой моделью DS 7 Crossback фактически до начала продаж, но также и с другими моделями бренда. DS Automobiles сможет выстроить альтернативный формат продаж, который позволит оптимизировать используемое пространство в автосалонах и повысить уровень продаж.

Бренд DS Automobiles применил отраслевое решение Virtual Garage для создания индивидуализированного потребительского опыта, получившего название DS Virtual Vision: это виртуальный тур по новой модели DS 7 Crossback и всей коллекции бренда.Построенное на базе платформы Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, отраслевое решение Virtual Garage обеспечивает вспомогательные маркетинговые и коммерческие 3D материалы, приложения и впечатления от посещения мероприятий, которые позволяют донести эмоциональную составляющую бренда или продукта до целевых аудиторий.

Посетители Женевского международного автосалона смогли оказаться на виртуальной Площади Согласия в Париже, где они у них была возможность познакомиться с новым внедорожником и его ограниченной серией DS 7 Crossback La Première, а также воочию увидеть сами автомобили в момент их официального анонса. Используя шлем виртуальной реальности HTC Vive, посетители могли сидеть внутри внедорожника, осмотреть его с разных сторон, изучить интерьер и детали экстерьера в реалистичной среде.

По завершении автошоу компания DS Automobiles намерена начать внедрение DS Virtual Vision во всей своей розничной сети в Европе в автосалонах DS STORES. Здесь потребители смогут познакомиться с моделями DS и создать конфигурацию автомобиля именно такой, какую они захотят, используя виртуальную реальность для выбора различных комбинаций моделей, отделки, цвета кузова и оснащения.

«Эффективные инструменты продаж автомобилей и маркетинг помогает завершить тот круг, который начинался с формирования замысла, работы над концепцией и дизайном, сказал Оливье Саппэн (Olivier Sappin), вице-президент Dassault Systèmes по решениям для автомобильной промышленности и транспортной отрасли. - Платформа 3DEXPERIENCE помогает автомобильным брендам дифференцировать своё предложение и создавать принципиально новые впечатления от посещения автосалона ? это становится возможным за счёт добавления игровой составляющей, использования виртуальной реальности, активного взаимодействия с посетителями, а также за счёт активной работы с пользовательскими предпочтениями в процессах ознакомления с новыми моделями и покупки, даже до самого появления автомобиля в физической доступности».