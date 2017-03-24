«1С:ITIL Корп» поддерживает методологию ITAM

Эксперты российского ITSM-сообщества признали программное решение «1С:ITIL Корп» разработкой, поддерживающей процессы ITAM и сервисно-финансовую модель, сообщили CNews в компании «1С-Рарус». Мировая методология ITAM, реализованная «1С-Рарусом» в решении «1С:ITIL Корп», позволяет построить комплексную систему управления ИТ-деятельностью компании, контролировать затраты на всех этапах жизненного цикла ИТ-активов и детально обосновывать их перед бизнесом.

Разработка «1С-Раруса» позволяет организовать работу службы технической поддержки, управлять обращениями клиентов, формировать каталог сервисов и соглашений об уровне сервиса и вести учет оборудования и программного обеспечения. Методология ITAM помогает учитывать и обрабатывать информацию по ИТ-активам на протяжении всего жизненного цикла, контролировать расположение, состояние и модернизацию ИТ-активов, демонстрируя актуальные данные.

Возможности решения «1С:ITIL Корп», отражающие методологию ITAM, позволяют определять себестоимость ИТ-услуг, графически отображать сервисно-финансовую модель, проводить любые финансовые расчеты и оптимизировать затраты на ИТ, утверждают в компании.

«Сегодня бизнес диктует свои правила, и ИТ-руководители должны не просто уметь обосновать затраты на ИТ, но и наглядно продемонстрировать финансовую картину влияния объектов управления ИТ на деятельность компании. Именно поэтому на первый план выходит организация детального учета затрат, расчетов ТСО и себестоимости ИТ-сервисов, планирования и оценки возврата инвестиций по ИТ-проектам, а возможности методологии ITAM, реализованные в “1С:ITIL Корп”, позволяют отлично справляться с этими задачами», — заявил Андрей Боганов, ITAM и ITSM-эксперт, тренер по управлению ИТ-активами.