«Системный софт» развернул систему предотвращения утечек информации в ГК «Инград»

«Системный софт» объявил о завершении проекта по внедрению системы предотвращения утечек информации Infowatch Traffic Monitor 6.5 в группе инвестиционно-девелоперских копаний «Инград». Как рассказали CNews в компании, решение дает возможность контролировать информационные потоки в сложной организационной структуре девелопера полного цикла и гарантировать соблюдение коммерческой тайны всеми сотрудниками организации.

В рамках проекта создан автоматизированный инструмент, позволяющий распознавать и блокировать перемещение конфиденциальных данных по всем электронным каналам, используемым сотрудниками. Система призвана защитить от утечки персональные данные сотрудников, документы с коммерческой тайной, финансовую информацию, инвестиционные планы и иную конфиденциальную информацию ГК «Инград».

Внедрение позволило купировать внутренние угрозы информационной безопасности, а также предотвратить использование ресурсов компании сотрудниками в личных целях – для развлечения или собственной предпринимательской деятельности. Еще одной задачей стало выявление нелояльных и коррумпированных сотрудников за счет анализа коммуникаций. Автоматическое архивирование всех исходящих сообщений предоставило компании возможность оперативно расследовать любые инциденты утечки.

«Мы на пороге четвертой промышленной революции, когда взаимодействие между людьми посредством информационных каналов становится всеобъемлющим. Уже нельзя просто запретить какие-либо технологии – нужно научиться с ними работать, контролировать их. Основная задача безопасности – помочь бизнесу достигнуть намеченных целей, минимизировав при этом возникающие риски», – сказал Роман Морозов, начальник отдела информационной безопасности ГК «Инград».

В результате внедрения Infowatch Traffic Monitor 6.5 снизился риск материального, морального и репутационного ущерба, который могла бы понести компания от утечки или злонамеренного распространения нежелательной информации (например, спама). Система проводит автоматизированный аудит мест расположения конфиденциальной информации и контролирует, насколько ее распространение соответствует процедурам компании. Отдел информационной безопасности получил возможность контролировать утечки как в режиме немедленного реагирования, так и в рамках ретроспективного анализа.

«Похищение данных становится все более серьезной проблемой, и часто сотрудники сами – по злому умыслу или случайно – отдают важную информацию злоумышленникам. Прямые и косвенные финансовые потери от утечек бывают колоссальными, поэтому инструменты DLP все более популярны в крупных компаниях. Система, которую мы развернули в ГК “Инград”, будет развиваться и дальше. В частности, будут совершенствоваться каналы передачи информации, увеличиваться количество пользователей, система будет глубоко интегрирована в процессы и ИТ-инфраструктуру», – отметил Александр Баталов, руководитель департамента корпоративных продаж компании «Системный софт».