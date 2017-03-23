Samsung, Smartlink и Ingenico представили Contactless Companion Platform, которая обеспечит «цифровые расчеты для каждого»

Компания Samsung Electronics Co., Ltd., специализирующаяся в области современных полупроводниковых технологий, объявила о запуске платформы Contactless Companion Platform (CCP) совместно со своими партнерами по экосистеме — компаниями Smartlink и Ingenico. Эта платформа построена на базе чипа смарт-карты с двойным интерфейсом и предназначена для различных приложений и форм-факторов, сообщили CNews в Samsung Electronics.

Как поставщик чипов смарт-карт, Samsung представляет концепцию непрерывной бесконтактной связи для обоих партнеров, которая позволяет объединить существующие бесконтактные сервисы и учесть потребность пользователей, отраслей и правительств в едином платежном решении под девизом «Цифровые расчеты для каждого». Платформа уже была предварительно представлена на выставке Mobile World Congress ранее в этом месяце. Партнеры по CCP уделяют основное внимание миграции наличных расчетов в цифровой формат, так чтобы люди, которые сейчас не имеют доступа к платежным картам, могли полноценно участвовать в финансовых операциях, рассказали в компании.

Благодаря платформе CCP пользователь сможет совершать цифровые денежные расчеты с помощью любого бесконтактного устройства с такой функцией, например, специальной смарт-карты, наручного браслета, брелока или даже механических часов или смарт-кольца.

Концепция платформы CCP для цифровых расчетов предлагает пользователям простые решения для перечисления денег и дополнительные параметры безопасности, например, действительность и расположение выбранного устройства. Перечислять деньги можно с помощью приложения (Android и iOS), компьютера и платежных терминалов.

Платформа CCP также может легко объединять цифровые денежные расчеты с баллами за лояльность, ваучерами, картами для поездок, билетами и т.п., что позволяет пользователям использовать различные бесконтактные сервисы с помощью нескольких незаметных устройств по своему усмотрению.

«Платформа Contactless Companion Platform демонстрирует результаты активного сотрудничества компании Samsung с отраслью безопасности и ее стремления повышать качество повседневной жизни с помощью инновационных технологических концепций, — заявил Йорг Сучи, помощник директора по коммерческому развитию в подразделении LSI, Samsung Semiconductor Europe. — Текущие бесконтактные платежные решения не считаются серьезной альтернативой наличным расчетам во многих ситуациях. В то же время, платформа CCP позволяет отрасли преодолеть множество препятствий, которые существуют на сегодняшний момент. Ключ к ее успеху — это привлечение людей из всех слоев общества — и богатых, и бедных, а также гарантия простых, безопасных, прямых расчетов с поддержкой множества каналов с помощью простого единого решения, которое по-настоящему обеспечивает бесконтактные цифровые расчеты для каждого».

«Наши мобильные платежные решения предназначены для владельцев карт, а платформа CCP предназначена для тех, кто платит наличными, предлагая цифровую альтернативу наличным расчетам. Вместо того чтобы выпускать предоплаченные карты для портативных устройств, платформа CCP дает прямой доступ к денежным средствам. Как результат, мы создаем новый сценарий использования для существующей платформы мобильных платежей, охватывая другой рыночный сегмент, который ранее невозможно было охватить с помощью существующих решений для цифровых расчетов», — подчеркнул Себастьен Пиола, руководитель отдела коммерческого развития, Smartlink.

«Продвижение альтернативных методов оплаты среди мелких торговцев и продавцов важно в тех сферах, где в основном рассчитываются наличными. Платформа Contactless Companion Platform, которая заменяет наличные расчеты с помощью замкнутых бесконтактных платежей в различных форм-факторах, включая портативные устройства, дополняет методы оплаты, которые уже взаимодействуют с нашими терминалами, — отметил Фредерик Лепентр, вице-президент по маркетингу и поддержке продаж, Ingenico Group. — Эта демонстрация, где показано, как на терминале Move/5000 размещается приложение HTML5 CCP, иллюстрирует разнообразие способов использования, которые поддерживаются платежным терминалом Telium Tetra последнего поколения. Недавние исследования показали, что мобильные устройства, включая портативные устройства, являются основным объектом ИТ-инвестиций продавцов. Это отлично подходит для платформы CCP».

Швейцарские производители часов Winwatch и Montfort разработали механические наручные часы со встроенным решением CCP, объединив технологические инновации и швейцарские традиции изготовления часов. Другие производители портативных устройств и аксессуаров на данный момент готовят другие продукты с поддержкой CCP, а швейцарская компания Fintech в скором будущем начнет продавать специализированные смарт-карты с поддержкой CCP в нескольких странах Восточной Европы.