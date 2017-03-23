«Ростелеком» предложил СМБ Приморского края услугу «Видеокомфорт»

Компания «Ростелеком» предложила предприятиям малого и среднего бизнеса Приморского края услугу удаленного видеонаблюдения и хранения видеозаписей в «облаке» — «Видеокомфорт». Система позволяет контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет, сообщили CNews в «Ростелекоме».

В услугу «Видеокомфорт» входит установка и настройка IP-камер, подключение веб-интерфейса и мобильного приложения для учётной записи клиента. Система позволяет осуществлять съемку в темноте, съемку со звуком (при выборе клиентом камер с микрофонами), а также индивидуально настраивать сценарии видеоаналитики, то есть камеры могут фиксировать только определенные действия, например, движение, крик, пересечение линии.

Услуга управляется с помощью личного кабинета. Записи с камер видеонаблюдения доступны пользователю в режиме реального времени с любого устройства: смартфона, планшета, компьютера. В случае нештатной ситуации он сразу получает оповещение на свой телефон или компьютер.

«Мы представляем корпоративным клиентам еще одну цифровую услугу, которая позволяет вести бизнес эффективнее. Экономить время, удаленно управлять процессом обслуживания клиентов и безопасностью на объектах. Кроме того, информация с камер хранится облаке, а техническая поддержка системы осуществляется удаленно, что позволяет предприятию избежать затрат на сетевую инфраструктуру», — отметила Екатерина Галаган, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Дальний Восток» «Ростелекома».

Информация с камер хранится от 3 до 30 дней в дата-центрах «Ростелекома» в зашифрованном виде. Такая схема позволяет поддерживать высокую безопасность и контролировать ситуацию на объекте из любой точки мира, где есть интернет.

Услуга действует при скорости доступа в интернет не менее 512 Кбит/с в расчете на одну камеру. В процессе эксплуатации услуги техническую поддержку клиент получает 24 часа в сутки семь дней в неделю.