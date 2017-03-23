Решение по управлению активами «Аксиома» включено в Единый реестр российского ПО

Компания «Интерпроком» объявила о том, что программное обеспечение «Аксиома» включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Приказом Минкомсвязи России от 09.03.2017 №103 в Приложении 1, пункте №124 «Аксиоме» был присвоен реестровый номер №2997, сообщили CNews в «Интерпрокоме».

Ранее компания запатентовала программное обеспечение по управлению активами «Аксиома» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ и получила свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ №2015610148.

«Аксиома» помогает заказчикам оптимизировать управление физическими активами, управление сервисными службами, а также автоматизировать управление техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) и процессы эксплуатации имущества. В основу решения положен опыт работы и проекты внедрения в крупных российских коммерческих и государственных предприятиях из многих отраслей производственной сферы, от транспортных до торговых и сервисных компаний. «Аксиома» позволяет предприятиям перейти к проактивному управлению активами, добиваясь снижения простоев и эксплуатационных затрат, высвобождения ресурсов, повышения производительности и уровня обслуживания, отложенных расходов на замену и ремонт активов, позволяющих высвободить и перераспределить инвестиции.

Решение «Аксиома» может быть интегрировано с прогнозной аналитикой на основе статистических данных по работе оборудования и системой управления надежностью.

«Мы всегда ориентируемся на потребности наших заказчиков, поэтому комбинируем в своем портфеле продукты зарубежных поставщиков с решениями отечественных компаний. Наша стратегия в этом направлении предусматривает как разработку собственного программного обеспечения, так и развитие партнерских отношений по продвижению решений других российских компаний», — подчеркнул Леонид Алтухов, президент компании «Интерпроком».

Одновременно с этим «Интерпроком» ставит своей стратегической целью создание решений не только локального масштаба, а международного уровня. Так, например, в прошлом году компания объявила о выходе коммерческой версии собственной информационно-аналитической системы «Регатаскоп» для 3D-трекинга и аналитики парусных гонок и подписала соглашение на дистрибуцию ее лицензий за рубежом.