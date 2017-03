D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630

D-Link объявила о начале продаж управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630. Как рассказали CNews в компании, новое поколение коммутаторов поддерживает расширенный функционал маршрутизации, качества обслуживания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MPLS для предоставления корпоративным заказчикам L2/L3 VPN-сервисов. Устройства реализованы на высокопроизводительной аппаратной платформе и предназначены для использования на уровнях ядра и агрегации в крупных корпоративных сетях или на высокоскоростных магистральных IP/MPLS-сетях.

В настоящее время линейка представлена 3 моделями в следующих аппаратных конфигурациях: DGS-3630-28SC c 20 оптическими портами 1000Base-X SFP и 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP; DGS-3630-28TC c 20 медными портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP; DGS-3630-52TC c 44 медными портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 10/100/1000Base-T/SFP.

Все коммутаторы серии DGS-3630 оснащены 4 uplink-портами 10GBase-X SFP+, которые могут использоваться для подключения к магистрали провайдера или физического стекирования с возможностью объединения в стек до 9 устройств. Также в устройствах предусмотрены консольные порты RJ-45 и Mini-USB, порт управления RJ-45 (10/100/1000Base-T, управление out-of-band), USB-порт и сигнальный порт RJ-45 для подключения датчиков. Для обеспечения непрерывной работы поддерживается подключение внешнего резервного источника питания – DPS-500A или DPS-500DC/B.

Коммутаторы серии DGS-3630 поддерживают технологию MPLS, позволяющую провайдерам создавать универсальные конвергентные каналы связи для предоставления услуг по передаче видео, голоса и данных и оперативно внедрять новые корпоративные сервисы, включая организацию защищенных виртуальных частных сетей L2/L3 VPN. Функционал MPLS представлен поддержкой LDP, VPWS, H-VPLS, VRF Lite, BGP/MPLS VPN.

Устройства также поддерживают расширенный функционал маршрутизации (RIPv1/v2, OSPFv2/v3, BGPv4 с поддержкой 4bytes AS, IS-IS), многоадресной рассылки 3 уровня (IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, DVMRPv3, PIM-DM/SM/SSM/SDM), GVRP (до 4K записей) и функцию SRM для повышения эффективности использования аппаратных ресурсов коммутатора и их распределения в соответствии с требуемыми сетевыми задачами. Доступно 3 режима работы SRM: режим LAN, если требуется больший размер таблицы коммутации, режим IP c увеличенным размером таблицы перенаправления и режим L2VPN c увеличенным количеством записей в таблице MPLS, L2 и L3VPN.

Управление и настройка коммутаторов серии DGS-3630 осуществляются с помощью Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) и протокола SNMP v1/v2с/v3. Поддерживается новая программная платформа для SNMP-управления D-View 7, предоставляющая администратору широкий перечень современных инструментов для настройки, мониторинга и управления сетевой инфраструктурой, включая автоматическое обнаружение устройств, управление задачами по расписанию, поддержку SNMP trap и системного журнала, настройку группы устройств (Batch Configuration), графическое отображение сетевой статистики, автоматическое формирование топологии сети и др.

Новые коммутаторы уже поступили на склад компании в Рязани и доступны для заказа у официальных партнеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей на DGS-3630-28TC, DGS-3630-28SC и DGS-3630-52TC составляет $2635, $3057 и $4602 соответственно.