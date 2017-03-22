ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева внедрил систему контроля печати YSoft SafeQ в комплексе с МФУ Xerox

Система контроля печати YSoft SafeQ в комплексе с цветными МФУ Xerox WorkCentre 7830 была внедрена во Всероссийском научно-исследовательском институте гидротехники имени Б.Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева). Это позволило учреждению перейти к централизованному управлению процессами документооборота, повысить информационную безопасность и создать условия, необходимые для сокращения издержек на печать, сообщили CNews в компании Xerox. Проект выполнил партнёр Xerox — компания «Риком».

ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева — один из научных центров России в области гидротехнического и энергетического строительства, а также эксплуатации гидротехнических объектов. Печать проектной и научной документации играет важную роль в сопровождении деятельности института. В рамках оптимизации этого направления было необходимо уменьшить расходы на документооборот и повысить их прозрачность. Для этого требовалось сократить парк печатной техники и снизить его энергопотребление, а также уменьшить стоимость отпечатков. Кроме того, планировалось унифицировать и модернизировать парк и создать безопасную среду документооборота.

Этим задачам полностью соответствовало программно-аппаратное решение Xerox. После испытаний пилотного комплекта институт установил два высокопроизводительных МФУ формата A3 Xerox WorkCentre 7830 в комплексе с USB-кардридерами и системой контроля и учёта печати YSoft SafeQ.

С помощью системы YSoft SafeQ институт смог повысить информационную безопасность документооборота, начать централизованно управлять процессами печати, копирования и сканирования документации, регистрировать историю сбоев, а также планировать расходы на обслуживание техники и закупку расходных материалов.

YSoft SafeQ позволяет разграничивать права доступа сотрудников к периферийному оборудованию и вести учёт выполненных работ. Решение поддерживает безопасный метод аутентификации пользователей с помощью карт доступа и/или ввода PIN-кода на терминале. При этом система отслеживает каждое обращение к печатной технике и формирует отчёты со статистикой, отсортированной по пользователям, структурным подразделениям, проектам и другим параметрам.

На первом этапе проекта система контроля печати YSoft SafeQ была интегрирована с МФУ Xerox WorkCentre 7830. В дальнейшем институт планирует масштабировать её на другие печатные устройства, чтобы оптимизировать работу работы с документами и сократить затраты на выпуск проектной и научной документации.

«Когда завершился первый этап интеграции многофункциональной системы контроля печати, мы убедились в том, что выбрали правильную стратегию оптимизации печатной инфраструктуры, — рассказал Олег Морозов, заведующий отделом информационных технологий ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. — Теперь у нас есть хорошая база для того, чтобы перейти к полномасштабному развёртыванию YSoft SafeQ во всём институте».