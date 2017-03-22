В Microsoft Word из пакета Office 365 появился «Корректор» с ИИ

В марте 2017 г. в Microsoft Word из пакета Office 365 появилась панель «Корректор», в работе которой применяются технологии искусственного интеллекта, что позволяет не только исправлять грамматические ошибки, но и давать рекомендации пользователям по улучшению стилистики текста. Об этом CNews сообщили в корпорации Microsoft.

Панель «Корректор» работает подобно привычной функции «Правописание», исправляющей орфографические и пунктуационные ошибки, а также отображает список предложений по улучшению стиля. К примеру, слова maybe и basically («может быть» и «в основном») будут помечены как вносящие неуверенность в том случае, если их можно удалить без потери смысла. На первый взгляд алгоритм кажется простым, но Word не просто находит слова из определенного списка, пояснили в Microsoft. Например, слово really («действительно») будет отмечено, если встретится в составе выражения вроде «действительно хорош». В таком случае лучше написать просто «хорош», и Word на это укажет. Если же автор задает вопрос «Действительно?», то программа поймет, что без этого слова не обойтись и не будет предлагать правку.

Панель «Корректор» пришла на смену стандартной панели проверки орфографии и вызывается так же — по нажатию на F7 или из контекстного меню к подчеркнутому слову. Потенциальные грамматические ошибки Word подчеркивает двойной синей линией, а стилистические недочеты — желтым пунктиром. Помимо предложений по замене слов, в «Корректоре» для наглядности целиком приводятся проблемные предложения, а также сопутствующие правила грамматики и пунктуации.

Первыми доступ к новой функции получили участники программы Office Insider. Панель «Корректор» доступна в Word из Office 356 начиная с версии 16.0.7409.1000.

Как отмечается, разработчики Office и других продуктов Microsoft в последнее время активно внедряют функции, в основе которых лежат интеллектуальные алгоритмы. Так, начиная с 2014 г. в Skype появился машинный перевод речи на лету, основанный на технологии глубоких нейросетей. В 2016 г. в Office добавили функцию «Интеллектуальный поиск», которая находит словарные определения и энциклопедические справки.