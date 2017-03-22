Pelco by Schneider Electric представит свои новые решения в области безопасности

Бренд Pelco by Schneider Electric, мировой производитель полного спектра современного оборудования и систем видеонаблюдения, используемых как в системах безопасности, так и в системах технологического телевидения различного уровня сложности, в рамках выставки технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты MIPS/Securika представит ряд своих новейших решений в области безопасности. Об этом CNews сообщили в Schneider Electric.

Так, компания продемонстрирует открытую платформу VideoXpert Video Management Software (VMS), предназначенную для защиты объектов и предотвращения противоправных действий. Решение имеет открытую архитектуру, что позволяет интегрировать оборудование сторонних разработчиков. Мультисенсорные камеры Pelco Optera дают обзор на 180°, 270° и 360° в режиме реального времени. Для быстрого поиска видеозаписей и управления аварийными сообщениями предусмотрен менеджер происшествий. Централизованная система безопасности, включающая в себя интеграцию всех подключенных устройств, предоставляет пользователям полный контроль над ситуацией в зоне интереса, позволяя принимать своевременные решения и сокращая время реакции.

Также на выставке будет представлена новейшая взрывозащищённая IP-камера ExSite Next, специально разработанная для безопасной работы в самых опасных средах. Видеокамеры серии ExSite Enhanced HD защищены от взрывов и рассчитаны для работы при экстремальных температурах от -60 до +60°C. Кроме этого, система имеет 30-кратный оптический зум со стабилизацией изображения, адаптивную инфракрасную подсветку до 200 м, WDR в 130 дБ, чувствительность в 0,03 Лк, различные интерфейсы передачи данных. ExSite подойдет для различных отраслей промышленности, включая нефтегазовое и химическое производство.

Кроме этого, Pelco представит линейку IP-видеокамер Sarix Enhanced, обеспечивающую высокое качество изображения в сложных условиях освещения благодаря технологии SureVision 3.0. Новейшее решение позволяет получать качественное изображение с чувствительностью 0.05 Лк и широким динамическим диапазоном (WDR) 130 дБ. Все камеры линейки Sarix Enhanced поддерживают протокол ONVIF Q и выпускаются в различных форм-факторах для различных условий монтажа и сфер применения.

«На выставке MIPS посетители смогут узнать “из первых уст”, каким образом оборудование и системы видеонаблюдения Pelco обеспечивают должный уровень контроля над ситуацией, защиту объектов и предотвращение противоправных действий тогда и там, где это нужно заказчику», — заявила Диана Фелисиано, вице-президент по глобальному маркетингу компании Pelco by Schneider Electric.