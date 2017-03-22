Merz Russia создала новый внутренний портал на базе Microsoft SharePoint

Компания Тops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для российского подразделения фармацевтической компании Merz единое информационное пространство для хранения и доступа к информации на платформе Microsoft SharePoint. Об этом CNews сообщили в «Консист Бизнес Групп».

Merz Russia — один из филиалов немецкой Merz Pharma GmbH, головной офис которой находится во Франкфурте-на-Майне. Целью проекта стало внедрение внутреннего портала компании на базе современных технологий. Руководство Merz приняло решение заменить существующий портал на платформу Microsoft SharePoint с широкими возможностями и без ограничений по развитию функционала. Важным аргументом для выбора Microsoft SharePoint в качестве базы для реализации проекта стал глобальный выбор Merz Pharma — в ближайшее время во всех подразделениях компании в качестве внутреннего портала будет использоваться Microsoft SharePoint.

Исполнитель проекта — Tops Consulting — имеет опыт реализации подобных проектов и типовое решение собственной разработки, которое легло в основу нового портала, было доработано с учетом особенностей бизнеса и установлено на глобальный портал компании. Дополнительно для российских пользователей были настроены локализация и доступность отдельных частей функционала.

Ключевыми возможностями нового портала стали консолидация структурированной информации и удобный поиск данных. Корпоративная база знаний выполнена в виде библиотеки документов и wiki-страниц и имеет понятную структуру, в которой, по отзыву заказчика, легко ориентироваться. Также портал решает задачу организации коллективной работы над документами, предоставляя сотрудникам возможность совместной работы в режиме онлайн, с учетом версионности документов и разграничения прав доступа.

«Новый портал — это многофункциональная рабочая платформа, позволяющая не только решать рабочие задачи, но и поддерживать личную, неформальную коммуникацию, — отметил Сергей Головко, руководитель отдела стратегического планирования и бизнес-анализа Merz Russia. — С помощью портала сотрудники Merz узнают об интересных событиях из жизни компании, знакомятся с актуальными аналитическими обзорами, читают корпоративную газету и общаются друг с другом в тематических группах».