Mail.Ru Group выпустила закладки для Google Chrome со встроенной лентой рекомендаций

Mail.Ru Group объявила о запуске визуальных закладок «Пульс» для Google Chrome. Как рассказали CNews в компании, пользователи смогут получать рекомендации контента, сформированные на основе их предпочтений.

Визуальные закладки созданы на базе масштабной рекомендательной системы, разработанной командой Поиска Mail.Ru. Она использует данные о поведении 80 млн пользователей, алгоритмы коллаборативной фильтрации и нейросети, что позволяет в режиме реального времени показывать наиболее релевантный контент для каждого пользователя. Технология уже используется в других продуктах Mail.Ru Group – приложении Likemore и сервисе myWidget.

«Мы начали двигаться в сторону доставки персонализированного контента, – сказал руководитель направления Поиск Mail.Ru Андрей Калинин. – Продукты myWidget и Likemore подтвердили, что пользователям интересно взаимодействие с контентом такого типа, поэтому мы приняли решение внедрить рекомендательную платформу в еще один наш продукт – «Пульс». В итоге новое расширение решает сразу две проблемы пользователя: в Chrome появляется возможность добавить часто посещаемые сайты в визуальные закладки, а также снижается уровень информационного шума при просмотре новостей».

«Пульс» состоит из визуальных закладок («Мои сайты») и новостного агрегатора («Лента»), которые можно настроить в соответствии со своими интересами и предпочтениями. В пространстве «Мои сайты» можно выбрать фон для браузера, установить полезные виджеты с погодой, гороскопами и курсами валют. В настройках «Ленты» можно указать темы новостей и источники, которыми пользователь интересуется, чтобы получать еще больше релевантных статей.

Скачать расширение «Пульс» для браузера Google Chrome можно по ссылке.