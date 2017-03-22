«Корус Консалтинг» предложит своим клиентам WFM-систему от CDC

Группа компаний «СиДиСи» (CDC) и ГК «Корус Консалтинг» объявили о заключении партнерского соглашения на реализацию системы управления персоналом розничных сетей (Retail Work Force Management) на российском рынке. Выбор WFM-системы, поставляемой компанией CDC, обусловлен высоким спросом на качественные отечественные решения для управления человеческими ресурсами. Как сообщили CNews в «Корус Консалтинге», в рамках партнерства компания сможет предложить своим клиентам проверенный, легко интегрирующийся с любыми информационным системами и учитывающий специфику российского законодательства продукт.

Система позволяет в автоматическом режиме рассчитывать оптимальное количество сотрудников в зависимости от степени загруженности торговой точки, формировать график работы персонала с учетом запланированных отпусков, законодательных ограничений и компетенций сотрудника, а также предоставляет широкие возможности для анализа и прогнозирования благодаря аналитическому модулю. Кроме того, функциональность решения предполагает возможность биометрической идентификации сотрудников для входа в систему, что дает возможность контролировать фактическое время работы каждого работника. Благодаря мобильному приложению сотрудники имеют доступ к актуальному расписанию, могут получать информационные сообщения от руководства и подписываться на дополнительные смены.

«Мы отметили большой интерес среди наших клиентов к решениям класса WFM. Автоматизация рутинных операций в сфере управления человеческими ресурсами позволит им сократить расходы на персонал за счет быстрого планирования смен. Мы видим большой потенциал ИТ-системы, предлагаемой группой компаний CDC. Это современное и технически проработанное решение с широкой функциональностью, учитывающее особенности российского законодательства, а потому не требующее существенных доработок при внедрении и удобное в использовании», — заявил Геннадий Тарантасов, руководитель направления «Ритейл» ГК «Корус Консалтинг».

«Мы рады взаимодействовать с таким крупным и опытным системным интегратором, как “Корус Консалтинг”. Мы уверены, что наше сотрудничество позволит обеспечить профессиональным решением для управления персоналом как можно больше российских компаний в ритейле», — отметил Хусейн Аз-зари, президент группы компаний CDC.