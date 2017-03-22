Epson представила экономичные струйные МФУ WorkForce Enterprise для бизнеса

Epson представила серию устройств Epson WorkForce Enterprise — новое поколение экономичных струйных МФУ для бизнеса с высокой скоростью печати и высокой нагрузкой.

Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 — цветное офисное МФУ формата А3+ со скоростью печати до 100 страниц в минуту. Это оптимальное решение с низким энергопотреблением по цене отраслевого лазерного копировального аппарата формата А3. В линейку также войдет устройство со скоростью печати до 75 страниц в минуту — Epson WorkForce Enterprise WF-C17590. Оба МФУ подойдут для офисной печати больших объемов, как в больших корпорациях, так и на малых и средних предприятиях.

В новой линейке устройств используются передовые разработки компании Epson: печатающая головка с автоматической проверкой состояния дюз и компенсацией забитых дюз для предотвращения образования полос при печати, а также специальная электростатическая лента вместо роликов для поддержания высокого качества печати при высокой скорости.

Струйная линейная печатающая голова, обеспечивающая высокую скорость и великолепное качество печати, была разработана на основе технологии Epson, которую компания впервые использовала в промышленных широкоформатных машинах для печати этикеток. Новая конструкция линейной печатающей головы шириной всего 43 мм включает в себя около 33 500 дюз и поддерживает печать каплями переменного размера. Такой невероятный уровень детализации не только улучшает работу МФУ, он также обеспечивает скорость и надежность для компаний с большим объемом печати. Линейка устройств Epson WorkForce Enterprise представляет собой прекрасное сочетание производительности и эффективности.

Андрей Антонов, менеджер по продукту компании Epson Europe, отметил: «Инновационность серии печатающих устройств Epson WorkForce Enterprise заключается в быстрой печати высокого качества в сочетании с низким энергопотреблением. При гораздо меньшем количестве ресурсных деталей, чем у эквивалентных лазерных МФУ, устройства Epson WorkForce Enterprise гарантируют высокую надежность и бесперебойную работу в течение долгого времени. Реакция дилеров во всех без исключения странах Европе стала тому подтверждением: они в один голос заявляют о прорыве в области струйной печати. Мы тестировали МФУ в разных городах Европы и в России, чтобы получить отзывы для доработки и создания, без сомнения, лучших печатающих устройств для бизнеса».

Опционально устройства серии Epson WorkForce Enterprise комплектуются сортировщиком документов и блоком брошюровки, емкостью до 4900 листов. Дополнительно можно приобрести лоток подачи бумаги на 3000 листов. Суммарная емкость подачи бумаги при этом увеличивается до 5350 листов.

Модели линейки совместимы с множеством устройств и поддерживают мобильную печать со смарт-устройств, а также сканирование с технологией NFC. Инструменты и программы (Email Print for Enterprise, Epson Print Admin и Document Capture Pro) добавляют серии функциональности – это больше, чем просто печать и сканирование.

Энергопотребление МФУ Epson WorkForce Enterprise было снижено до 96% по сравнению с лазерными принтерами с аналогичной скоростью печати.

МФУ Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 появится в продаже в августе 2017 года.