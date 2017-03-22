Apple анонсировала iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition

Компания Apple представила iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition в алюминиевом корпусе ярко-красного цвета. iPhone особой серии (Product)RED станет доступен для заказа на сайте и в магазинах по всему миру с пятницы, 24 марта, сообщили CNews в Apple.

«За те 10 лет, что мы сотрудничаем с программой (RED), наши покупатели внесли значительный вклад в борьбу с распространением СПИДа, приобретая наши продукты: от первой модели iPod nano (Product)RED Special Edition до современной линейки продуктов Beats и аксессуаров для iPhone, iPad и Apple Watch, — рассказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — Выпуск этой особой серии iPhone в ярко-красном корпусе стал нашим наиболее значимым предложением (Product)RED. Нам не терпится передать этот символ нашего партнёрства с (RED) в руки покупателей».

«Компания Apple — крупнейший корпоративный спонсор Глобального фонда, перечисливший нам более $130 млн в рамках партнёрства с (RED), — заявила Дебора Даган, глава программы (RED). — Всеобщая популярность смартфона теперь помогает нашим усилиям по обеспечению доступа к жизненно необходимым антиретровирусным лекарствам в тропической Африке. У покупателей теперь появилась возможность улучшить мир и внести свой вклад в Глобальный фонд: достаточно приобрести новый (Product)RED iPhone».

iPhone 7 и iPhone 7 Plus оснащены камерой с передовой оптикой для съёмки качественных фотографий и видео в любое время суток, долговечными аккумуляторами, мощными стереодинамиками и обеспечивают широкий цветовой охват при передаче изображений с камеры на дисплей — всё это в корпусе, защищённом от воды и пыли. На iPhone установлена система iOS 10 с функциями анимации в сообщениях, поддержкой Siri в приложениях, обновлёнными картами, фото, Apple Music и News, а также приложением Home, благодаря которому можно легко и безопасно настраивать домашние приборы и управлять ими, рассказали в компании.

Программа (RED) обеспечивает доступ к жизненно необходимым программам по борьбе с ВИЧ/СПИДом в странах тропической Африки, где живёт более двух третей ВИЧ-положительных людей в мире. Все средства, заработанные программой (RED), напрямую направляются на гранты Глобального фонда для борьбы в ВИЧ/СПИДом, в рамках которых финансируются программы тестирования, консультирования, лечения и профилактики, при этом уделяется особое внимание к исключению передачи вируса от матерей к их детям. С момента основания программы (RED) в 2006 г. для Глобального фонда было собрано более $465 млн, из которых более $130 млн поступило от компании Apple.



iPhone 7 (Product)RED Special Edition

Цены и доступность

iPhone 7 и iPhone 7 Plus (Product)RED Special Edition с памятью 128 ГБ и 256 ГБ будут доступны по цене от 56 990 руб. на сайте Apple.com/ru. Они также будут доступны у авторизованных реселлеров Apple и у некоторых операторов связи (цены могут различаться). iPhone особой серии (Product)RED пополнит гамму цветовых вариантов iPhone 7: «чёрный оникс», чёрный, серебристый, золотой и «розовое золото».

Обе модели особой серии поступят в продажу в пятницу, 24 марта, а к концу марта начнут поставляться покупателям в России и более чем 40 других странах и регионах, включая следующие: Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Гонконг, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, ОАЭ, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея и Япония. В апреле к этому списку присоединятся Бразилия, Индия, Колумбия, Турция, Чили и другие страны.

iPhone особой серии пополнит категорию продуктов (Product)RED, которые доступны покупателям круглый год: в их числе — вся линейка продуктов iPod, беспроводные накладные наушники Beats Solo 3 Wireless, портативный динамик Beats Pill+, зарядный чехол iPhone 7 Smart Battery Case и различные аксессуары для iPhone, iPad и Apple Watch.

iPhone SE с дисплеем 4 дюйма поступит в продажу также в пятницу, 24 марта, с памятью 32 ГБ и 128 ГБ (вдвое большей по сравнению с продаваемыми сейчас моделями на 16 ГБ и 64 ГБ) по цене от 32 990 руб. на сайте Apple.com/ru.

Разработанные Apple силиконовые чехлы для iPhone 7 и iPhone 7 Plus в новых цветовых вариантах «морская галька», «розовая камелия» и лазурный, а также кожаные чехлы в новых цветовых вариантах «синий сапфир», «лесная ягода» и платиново-серый поступят в продажу на сайте Apple.com/ru.